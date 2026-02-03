Youth League : l’OM face au Real Madrid c’est ce mardi !

Les U19 de l’Olympique de Marseille disputent ce mardi à 16h un rendez-vous historique en Youth League. Pour la première fois, la formation marseillaise est engagée en 16e de finale de la compétition et retrouve le Real Madrid, déjà croisé lors de la phase de groupes. Un test de haut niveau pour mesurer les progrès du centre de formation olympien.

Un premier 16e de finale pour l’OM U19

Ce match marque une étape importante pour l’OM et sa politique de formation. Qualifiés pour la phase à élimination directe, les U19 olympiens s’apprêtent à disputer le premier 16e de finale de Youth League de leur histoire. L’adversaire est prestigieux : le Real Madrid, référence européenne dans le développement des jeunes talents.

Les deux équipes se connaissent déjà. En phase de groupes, les Marseillais s’étaient inclinés 3-2 face aux Madrilènes au terme d’une rencontre disputée, laissant entrevoir un écart réduit malgré la défaite. Ce nouveau face-à-face, sur un match à élimination directe, offre un tout autre contexte et une pression supplémentaire.

16h sur Canal+ Sport

Encadrés par Romain Ferrier et Lassad Hasni, les jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille abordent cette rencontre avec l’objectif de confirmer leur montée en puissance. Depuis le début de la compétition, le collectif marseillais a affiché une progression constante, tant dans l’organisation que dans la gestion des temps forts et faibles.

Au-delà du résultat, ce 16e de finale représente un indicateur fort de l’évolution de la formation olympienne face aux meilleures académies européennes. Une qualification pour les huitièmes de finale permettrait à l’OM U19 de franchir un cap symbolique et de renforcer la crédibilité du travail mené au centre de formation.

Ce 16e de finale démarre à 16 h, à l’Aflredo di Stefano Stadium, il sera diffusé en direct sur Canal+ Sport !