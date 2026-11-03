La direction de l’OM a recadré Ali Zarrak après son entretien offensif sur Jean-Pierre Papin, mais aucune procédure de départ ne serait engagée. Frank McCourt veut transformer le modèle économique du club avec un nouveau centre d’entraînement, le retour d’Adidas et l’arrivée possible de partenaires financiers. Sur le terrain européen, Marseille va défier un Bayer Leverkusen invaincu en Ligue Europa, mais récemment fragilisé en championnat.

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Ces trois dossiers concernent directement l’environnement actuel de l’Olympique de Marseille. Ils touchent à la gestion interne du club, à son financement à moyen terme et au rendez-vous européen programmé jeudi 5 novembre à 21 heures à la BayArena.

1. Ali Zarrak recadré après son interview sur Jean-Pierre Papin

La prise de parole d’Ali Zarrak dans L’Équipe, publiée le 28 octobre, n’avait pas reçu l’autorisation préalable de l’Olympique de Marseille. Selon La Provence, la direction marseillaise a donc recadré le dirigeant, qui avait répondu de manière particulièrement offensive aux accusations formulées par Jean-Pierre Papin au sujet de leur collaboration. Ali Zarrak, ancien responsable de la Pro 2 désormais chargé du recrutement en Île-de-France, contestait notamment les accusations de harcèlement moral de l’ancien entraîneur de la réserve. Il portait également un jugement sévère sur les compétences de Papin, après la sortie médiatique de ce dernier visant Zarrak et Pablo Longoria. D’après les informations rapportées, Zarrak avait prévenu sa hiérarchie la veille de la publication, sans que cela n’empêche la mise au point de la direction. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Ce recadrage ne devrait toutefois pas entraîner de départ à court terme. La Provence indique qu’aucune démarche n’a été engagée pour provoquer son départ, le club continuant d’apprécier ses compétences professionnelles et le travail réalisé dans ses missions actuelles. La direction distingue ainsi son activité au sein de l’OM de sa communication publique, alors que le nouveau trio composé de Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio cherche à installer un fonctionnement plus serein.

2. McCourt veut changer le modèle économique de l’OM

Selon une enquête du Journal du Dimanche, Frank McCourt prépare une nouvelle étape de son projet marseillais, dix ans après son arrivée au club. Le propriétaire américain aurait investi plus de 700 millions d’euros depuis octobre 2016, dont 100 millions supplémentaires l’hiver dernier, alors que l’OM aurait enregistré un déficit de 105 millions d’euros en 2025. La stratégie présentée repose notamment sur la construction d’un nouveau centre d’entraînement et de formation évalué à 70 millions d’euros. Le complexe pourrait être implanté à Trets, à environ 40 kilomètres de Marseille, sur 13 hectares, mais cette localisation doit encore être officialisée. La Commanderie pourrait parallèlement être réaménagée pour accueillir les équipes féminines. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Autre dossier annoncé : le retour d’Adidas comme équipementier à partir de la saison 2027-2028. Le partenariat serait plus rémunérateur que l’accord actuel avec Puma, estimé à environ 25 millions d’euros annuels. McCourt chercherait aussi de nouveaux partenaires financiers, sans nécessairement céder sa participation majoritaire, tout en indiquant ne plus vouloir absorber systématiquement les pertes du club. Stéphane Richard a pour mission de viser l’équilibre économique à l’horizon 2028. Le prochain passage devant la DNCG, attendu en décembre, constituera une échéance importante pour les ambitions de recrutement de janvier, après un mercato estival sans arrivée. Aucun nouvel actionnaire ni accord financier n’a toutefois été officialisé à ce stade.

3. Le Bayer Leverkusen reste parfait en Ligue Europa malgré ses failles

Le Bayer Leverkusen accueille l’OM jeudi avec trois victoires en trois journées de Ligue Europa : 2-0 contre Celje, 4-0 sur la pelouse du Lech Poznań et 2-0 face à l’OFI Crète. Le club allemand occupe ainsi la deuxième place de la phase de ligue, avec huit buts marqués et aucun encaissé. Son bilan est plus irrégulier en Bundesliga. Sixième après huit journées avec 13 points, Leverkusen compte quatre victoires, un nul et trois défaites. La défaite 4-2 contre Stuttgart, samedi, a mis fin à une série de six succès à domicile toutes compétitions confondues, tandis que le Bayer vient d’encaisser sept buts en deux matches de championnat après un revers 3-0 contre Hoffenheim. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Carles Martínez utilise généralement un système proche du 4-2-3-1 et fait régulièrement tourner son équipe. Patrik Schick, auteur de sept buts en Bundesliga, constitue la principale menace offensive, tandis qu’Ibrahim Maza se distingue par son activité dans les duels et ses deux buts lors des derniers matches à domicile. Moussa Diaby est forfait, alors que Nathan Tella et Loïc Badé restent incertains. La disponibilité d’Emerson Palmieri est également suivie avant le déplacement marseillais.