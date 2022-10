2 absents face à Strasbourg, 6 changements dans le onze ? Et une rumeur mercato de MLS… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Bailly et Gueye forfaits pour le déplacement à Strasbourg, Tudor confirme un gros turnover pour ce match et une rumeur mercato autour d’un très jeune buteur colombien !

Bailly et Gueye forfaits face à Strasbourg

Une nouvelle fois absent suite à une nouvelle blessure contractée face au PSG le 16 octobre dernier, Eric Bailly a manqué les matches face à Lens et Francfort.

Selon RMC, le défenseur devrait encore être absent face à Strasbourg ce samedi mais pourrait faire son retour mardi prochain pour la 6e journée de Ligue des champions contre Tottenham. « La récupération de sa blessure musculaire est positive et laisse donc un espoir au joueur de revenir pour le choc contre Tottenham en Ligue des champions, match décisif pour l’avenir européen de l’OM. (…) Bailly est resté au centre Robert-Louis Dreyfus pour optimiser les soins et accélérer son retour à la compétition, qui devrait donc probablement être mardi. »

Eric Bailly avait répondu aux questions de L’Equipe concernant la relation technique avec Igor Tudor. Il révèle que le coach lui demande un marquage individuel, chose dont il n’a pas vraiment l’habitude.

« Le coach est quelqu’un qui a une idée très précise, et qu’il faut suivre. Il a un caractère vraiment dur, ce qui est important. Il a l’expérience aussi, et si on est tous concentrés sur ce qu’il nous demande, si on le suit, on pourra faire de belles choses. Il a ses idées en place et quand tu les suis, quand tu y crois, tu as les résultats qui arrivent. Le marquage individuel tout terrain, pour un défenseur central ? Ce n’est pas facile, il faut s’adapter (rires). Ce n’est pas évident de tout le temps suivre, de courir, ce sont des kilomètres à faire, des sprints. Mais quand tu sais ce que le coach veut et que tu es concentré dessus, au fil du temps tu t’habitues. Avec Tudor, c’est marquage individuel sur ton gars partout où il part, donc c’est vrai que c’est différent de ce dont on a l’habitude. Mais il a mis cela en place, il y croit fort, et on doit le suivre ». Eric Bailly – source : L’Equipe (11/10/2022)

On est a peu près sur ces chiffres (6 changements dans le onze) pour demain

Igor Tudor était en conférence de presse d’avant match en visioconférence. En effet, les marseillais sont restés dans le nord après leur match face à Francfort en Ligue des Champions mercredi. Le coach a évoqué son onze de départ face à Stasbourg, il annonce du changement !

« Bamba est un joueur sérieux, il travaille bien, on continue d’évaluer la situation. L’important demain est d’avoir une bonne équipe à disposition. On est a peu près sur ces chiffres (6 changements dans le onze) pour demain. Il faut faire une analyse match après match. La défaite contre Lens n’était pas méritée. On a fait des bons matchs du point de vue de la prestation. On a vraiment bien travaillé au niveau de la course, avec ou sans ballon. Les deux dernières prestations m’ont plus plu que celles des deux derniers mois. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/10/2022)

#Tudor : « Bamba est sérieux, il fait un bon travail, on évalue sa situation (pour débuter un match). on est a peu près sur ces chiffres (6 changements dans le onze) pour demain. » #Conf #OM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2022

Longoria intéressé par le jeune attaquant Jhon Duran ?

Plusieurs éléments en manque de temps de jeu comme Gueye, Payet ou encore Gerson ne seront pas retenus cet hiver. Dans l’autre sens l’OM pourrait tenter de renforcer certains postes, l’on peut facilement imaginer que le recrutement d’un piston gauche ne ferait pas de mal. Mais Pablo Longoria serait aussi attentif au recrutement d’un élément offensif…

Selon les informations du site Jeune Footeux, « Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil de Jhon Duran« . Cet attaquant de 18 ans est sous contrat avec les Chicago Fire en MLS, il est aussi international colombien (2 sélections). Duran a marqué 12 buts et donné 6 passes décisives en 27 matchs disputés. Cependant, le transfert ne sera pas simple à réaliser car le prix demandé serait de 11M€ et des clubs anglais comme Manchester United, Liverpool et Chelsea mais aussi le club espagnol de l’Atlético de Madrid seraient sur coup.

Le président de l’OM, Pablo Longoria était l’invité de RMC, il avait notamment été interrogé sur la possibilité de recruter cet hiver, ce dernier ne ferme pas la porte à du mouvement en janvier.

Le mercato hivernal ? toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique — Longoria

« Renforcer l’équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l’équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu… Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques. » Pablo Longoria – source : RMC (20/10/2022)

Pas de recrue cet hiver pour Friio ?

« Est-ce qu’il va falloir renforcer cet effectif en termes de qualité cet hiver ? Honnêtement non, je pense que le travail a été fait cet été et bien fait. Le groupe s’est gelé très rapidement avec un nouvel entraîneur également. On l’a vu en Ligue 1 ça suffit. L’ambiance est fantastique, ce sont des joueurs qui vivent bien ensemble. Il y a un socle de l’année dernière qui fonctionnait bien, il y a des joueurs qui sont arrivées et amènent de l’expérience, de la maturité. Alexis Sanchez, Eric Bailly, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, ce sont des joueurs qui sont étudiés pour leur capacité à s’intégrer dans un groupe ». David Friio – source : RMC Sport (04/10/2022)