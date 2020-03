2 joueurs de l’OM dans le Top 20 des mieux payés en Ligue 1

France Football publie ce mardi un numéro spécial salaires des joueurs en Ligue et dans les différentes ligues européennes. On retrouve deux joueurs de l’OM dans le Top 20 en France.

L’hebdomadaire publie un dossier sur les salaires des joueurs de foot. Il dévoile notamment les émoluments des joueurs du championnat de France. Sans surprise on retrouve pas moins de quinze joueurs du PSG et deux de l’AS Monaco (Ben Yedder et Fabregas) parmi les 20 plus gros salaires.

Payet et Strootman dans le Top 20

A lire aussi : Mercato OM : « Labrune l’avait obligé à partir, ça l’a vacciné ! »

Le trio parisien Neymar, Mbappé et Cavani s’offre ainsi les trois premières places de ce classement où l’on retrouve quand même deux olympiens respectivement 18e et 19e : Kevin Strootman(15e, 7.2 M€ bruts par an) et Dimitri Payet (16e, 6.8 M€ bruts).

Les trois joueurs les mieux payés au monde demeurent dans l’ordre : Messi (131 millions d’euros brut) , Ronaldo (118 millions d’euros brut) , et Neymar (95 millions d’euros brut)