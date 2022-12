2 nouvelles pistes mercato, le gros coup de pression de Boudjellal… Les 3 infos OM du jour

Mercato OM : Longoria se replace pour ce latéral droit ?

Alors que l’OM pourrait connaitre plusieurs départs lors du mercato d’hiver (Gerson, Suarez, Touré), Pablo Longoria va devoir renforcer l’effectif à certains postes surtout après la blessure d’Harit. Le nom de Karsdorp a été évoqué en Italie, et l’OM serait bien placé pour récupérer le défenseur poussé vers la sortie par Mourinho.

Selon la La Gazzetta dello Sport, la Juventus ne devrait pas recruter Rick Karsdorp. Le club turinois aurait donné la priorité à une autre piste : Ivan Fresneda (Real Valladolid). Rick Karsdorp a raté la reprise avec l’AS Roma, son départ reste plus que jamais d’actualité et l’OM serait donc bien placé dans ce dossier. Reste à savoir si un latéral droit de plus dans l’effectif a vraiment un intérêt pour terminer la saison…

La Juve hors jeu pour Karsdorp ?

Nicolas Filhol donne son avis à l’occasion de l’émission Débat Foot Marseille.

Karsdorp mentalement il a l’air hyper léger

« Rick Karsdorp, c’est un joueur que la Roma a payé cher. Il avait une énorme réputation à Feyenoord, il cartonnait mais ça a été un peu compliqué, il a été prêté. Il a des bonnes qualités offensives, il va vite, il est hyper puissant mais il a un gros défaut : mentalement il a l’air hyper léger. Il ne supporte pas la concurrence. Mourinho il n’en veut plus, il l’a assassiné en conférence de presse, il a dit qu’il y avait un joueur qui n’avait pas été professionnel et qui partirait en janvier, c’est lui. Il a un contrat jusqu’en 2025, maintenant c’est un joueur qui avait une grosse côte avant, là c’est un peu plus compliqué en Italie. Il n’était pas venu à la convocation en début de saison avant de partir en stage, clairement il a été mis de côté. Je suis pas sûr que l’OM se positionne sur ce genre de joueur. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

L’OM ne serait pas seul sur le dossier : la Juventus de Turin et son ancien club, Feyenoord, sont également intéressés.

OM : L’énorme coup de pression de Boudjellal qui menace de porter plainte !

L’Olympique de Marseille affrontera le Hyères FC en 32e de finale de la Coupe de France. Le club varois qui devait initialement recevoir s’est vu refuser l’organisation de la rencontre au stade Mayol de Toulon. Son président Mourad Boudjellal a décidé de porter plainte contre l’Etat…

Selon les informations de France Bleu, Boudjellal compte déposer une requête contre l’État devant le tribunal administratif de Toulon, après s’être vu refuser l’organisation de la rencontre HFC-OM au stade Mayol de Toulon par la Fédération Française de football pour une question de sécurité. Mourad Boudjellal va attaquer l’État pour manquement à sa mission régalienne de sécurité, a-t-il indiqué à France Bleu.

j’ai proposé de financer et qu’on m’a répondu qu’il n’y avait pas les effectifs – Boujellal

« Pour le dirigeant du club varois, il y’aurait « Il y a un manque d’équité sportive, une perte de visibilité et une perte financière. Aujourd’hui, une des missions régaliennes de l’État, c’est d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Il y a une véritable défaillance de l’État sur ce match, d’autant que j’ai proposé de financer et qu’on m’a répondu qu’il n’y avait pas les effectifs (…) Aujourd’hui, dans un match Hyères-Marseille, Toulon est une zone de non-droit. Ce n’est pas l’État qui décide ou doit se dérouler le match, ce sont quelques voyous » a poursuivi ce dernier, au micro de France Bleu. » Mourad Boudjellal – Source France Bleu (06/12/2022)

Mercato OM : Longoria vise latéral un gauche brésilien !

Le président de l’OM, Pablo Longoria devrait de nouveau se montrer particulièrement actif durant le mercato hivernal. Le club marseillais a besoin de se renforcer plusieurs postes notamment à celui de piston gauche ou Tudor ne peut compter uniquement sur Nuno Tavares.

Après un début de saison en boulet de canon, le jeune latéral gauche portugais prêté par Arsenal s’est montré nettement moins performant. Le coach olympien Igor Tudor n’a de toute façon aucune autre option à ce poste. Les dirigeants de l’OM pourraient profiter du prochain mercato hivernal pour amener de la concurrence à Nuno Tavares et ainsi renforcer un secteur de jeu très important pour le coach olympien.

Selon les informations du journaliste Julio Miguel Neto, l’Olympique de Marseille serait intéressé par le latéral gauche de Flamengo Ayrton Lucas (25 ans). Le club brésilien aurait toutefois fait savoir que le joueur actuellement prêté par le Spartak souhaite rester au Brésil.

O #Olympique de Marseille tem interesse na aquisição do lateral esquerdo #AyrtonLucas do #SpartakMoscou, que possui negociações bem avançadas com o #Flamengo. Os franceses foram comunicados de tratativas com o rubro-negro e desejo do atleta e de seguir na equipe brasileira! pic.twitter.com/pBBtr15IW3 — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) December 6, 2022

