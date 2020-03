OM – Amiens : « Kamara, pas le coupable numéro 1 même si… »

L’Olympique de Marseille peut avoir de gros regrets après son match nul deux buts partout hier soir face à Amiens. Les performances individuelles diffèrent énormément d’un joueur à l’autre…

Ce vendredi face à Amiens, l’Olympique de Marseille s’est fait remonter de deux buts après avoir mené 2-0 grâce à des réalisations de Sanson et Payet. Replacé en défense centrale en l’absence de Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara a bien moins brillé qu’au milieu de terrain. Il est l’auteur d’un match correct qui ne restera pas dans les mémoires des supporters marseillais. Kamara devrait être de retour en défense une nouvelle fois face à Montpellier en l’absence d’Alvaro, suspendu.

À LIRE AUSSI : Les Notes complètes de FCM après OM/Amiens

La note

B. Kamara : 5/10

L’appréciation de FCM

Pas le coupable numéro 1 même si…Il se fait peut-être effacer trop facilement au départ de l’action amenant le second but mais il a généralement bien cadré ses adversaires 90 minutes. Les arrêts de jeu lui ont été fatals. Mais avant ça, il avait été solide et rapide sur les retours à effectuer lors de certains errements de ses partenaires comme Mandanda à la 65′ par exemple (relance sur un Amiénois). Quelques bons tacles (3), des dégagements qui donnent de l’air (4) mais peut-être un peu trop de déchets dans ses transmissions (seulement 80% de passes réussies).