4 absents de plus face à Nice, Dieng titulaire ? Eyraud déclare la guerre aux Ultras… Les 3 infos OM de ce lundi

L’OM va affronter Nice ce mercredi à l’occasion du match reporté de la 11e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Nasser Larguet devra faire avec 4 de plus…

Déjà privé d’Alvaro, Milik et Caleta-Car (blessés), mais aussi Sakai (malade) et Payet (suspendu) dimanche face à Bordeaux, Larguet va devoir se priver de ses recrues hivernales face à Nice. En effet, le match de la 11e journée ne permet pas aux joueurs recrutés lors du mercato de janvier d’être qualifiés. Milik, qui pourrait être disponible, Lirola et Ntcham ne peuvent donc pas participer à ce match.

Il faut rajouter Dario Benedetto et Leonardo Balerdi, expulsés face à Bordeaux également. Par contre, Nasser Larguet va récupérer Dimitri Payet qui a purgé ses deux matches de suspension (Auxerre et Bordeaux) mais aussi Hiroli Sakai qui devrait être remis de sa gastro. Quid d’Alvao et Caleta-Car, blessés mais annoncés rapidement de retour par le directeur du centre de formation. Une chose est certaine, Valère Germain et Bamba Dieng seront les seuls attaquants de pointe disponibles…

L’Olympique de Marseille a vécu un match très compliqué ce dimanche face à Bordeaux : deux cartons rouges pour Benedetto et Balerdi… Malgré tout, les Marseillais ont réussi à tenir jusqu’à la fin de la rencontre, récupérant un point de son déplacement en Gironde.

Ce mercredi, les hommes de Nasser Larguet vont recevoir l’OGC Nice pour le match en retard de Ligue 1 prévu le 21 novembre 2020. Avec l’absence de Benedetto qui a écopé d’un carton rouge et qui est donc suspendu et la non qualification d’Arek Milik (il a signé après la date initiale du match, ndlr), le coach de l’OM va devoir bricoler en attaque. Même chose en défense car Lirola ne sera pas non plus qualifié, même chose pour Ntcham.

Sur le banc face à Auxerre, le jeune Ahmadou Bamba Dieng a redonné le sourire aux supporters marseillais après son premier but. Face à Bordeaux, il est entré en fin de match mais n’a rien pu apporté, surtout avec ce contexte si particulier. Le Sénégalais pourrait être titularisé face à l’OGC Nice selon les informations du journal L’Equipe !

Le message est clair, dans un communiqué publié officiellement par l’OM, la direction entend bien redéfinir le terme de « supporterisme ». L’ambition est explicite :« ce projet vise à rendre le supportérisme à tous les amoureux de l’Institution OM et de ses valeurs d’exigence et de respect, de non-violence et de diversité. » L’objectif est évident, se débarrasser des groupes ultras historique. Les violences commises au centre RLD en sont le prétexte, comme expliqué : « Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras ». Le président Eyraud se présente comme le garant des valeurs de l’institution OM, il cherche donc des vraies et gentils supporters…

Voici le communiqué complet de l’OM :

Le monde traverse une crise sans précédent qui a ébranlé l’ensemble des secteurs de la vie quotidienne. C’est particulièrement le cas pour le monde du football qui est actuellement plongé dans une situation complexe, génératrice de grandes tensions, qui concerne l’ensemble des clubs français.

L’OM annonce le lancement d’une grande initiative de concertation avec les supporters, en lien avec la direction du club : l’Agora OM. Impulsé par Jacques-Henri Eyraud, Président du club, ce projet sera mené par Hugues Ouvrard, Directeur général, et permettra à l’ensemble des amoureux de l’OM, de son histoire et de ses valeurs, de contribuer activement à la vie du club et au soutien de ses équipes.

Concrètement, cette initiative, qui sera officiellement lancée au début du mois de mars, prendra la forme de groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme, et pour que vive et demeure l’Institution OM, populaire et diverse. Ce projet permettra à tous les amoureux du foot et de l’OM, familles, enfants, de se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes. Les supporters sont l’atout le plus précieux du club et le resteront.

Au moment où ont été entamées différentes procédures judiciaires à l’encontre des éléments violents qui s’en sont pris au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus le week-end du 1er février, qui ont mis en danger l’ensemble des salariés de l’OM présents sur site, ce projet vise à rendre le supportérisme à tous les amoureux de l’Institution OM et de ses valeurs d’exigence et de respect, de non-violence et de diversité. Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques. » OM (15/02/2021)