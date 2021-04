OM : Sampaoli insiste sur l’adhésion des joueurs à sa philosophie !

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a été questionné sur l’adhésion de certains joueurs à sa philosophie de jeu.

Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce jeudi après Leonardo Balerdi. Le nouveau coach de l’OM a expliqué comment sa philosophie de jeu passe au sein de l’effectif.

On doit mettre rapidement en place la philosophie de jeu– SAMPAOLI

Alors que le journal L’Equipe affirmait il y a quelques jours que certains joueurs n’appréciaient pas sa philosophie et notamment ses entraînements difficiles, Jorge Sampaoli voit du mieux sur le terrain.

A LIRE : Mercato OM : Balerdi est cash sur son avenir à Marseille !

« On a eu une très bonne connexion avec la majorité des joueurs, c’est important pour lancer la suite de notre projet de jeu. Ça génère de l’enthousiasme. Il y’a eu des difficultés sur certains postes, comme le latéral gauche ou le central gauche mais on a modifié ça dans le jeu et combler quelques défaillances. Les blessures compliquent les choix par rapport à l’effectif. On met en place un système très exigeant et ça génère du stress par rapport aux habitudes précédentes. On doit mettre rapidement en place la philosophie de jeu. Le plus important est l’équipe, le club et de mettre en place cette philosophie » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)