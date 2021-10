Internationaux OM : Gerson titulaire, le Brésil s’impose !

En difficulté du côté de l’OM, Gerson s’est envolé avec sa sélection nationale du Brésil. L’occasion pour lui de se relancer, en effet le milieu de terrain semble avoir la confiance de son sélectionneur…

Recrue la plus chère du mercato estival de l‘OM, Gerson peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Souvent timide au milieu de terrain, il a du mal à s’adapter au rythme de la Ligue 1, plus exigeant que le championnat brésilien.

Pourtant, cette nuit, il a joué l’intégralité de la rencontre avec la sélection brésilienne, face au Venezuela dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022 zone Amérique du Sud, dans une équipe composée de Marquinhos ou encore de Gabriel Jesus et Fabinho. La Selecao s’impose 3-1, alors qu’elle était menée jusqu’à la 71e minute. Positionné dans l’axe au milieu de terrain, il semble avoir joué à son poste de prédilection.

On se dirige vers un 4-1-3-2 Gerson serait dans la ligne de 3 en position axiale avec à sa droite Everton Ribeiro qu’il a très bien connu à Flamengo tout comme Gabigol qui sera devant lui. Gerson a la possibilité de gagner sa place dans le groupe s’il est bon sur ces 3 matchs — baillif dominique (@BaillifD) October 7, 2021

Le retour de Milik peut faire du bien à Gerson

« Je m’attendais à ce qu’il prenne son temps, vu sa longue saison du côté de Flamengo. Je trouve que Gerson est de mieux en mieux, match après match. On attend beaucoup sur Gerson à cause du prix, mais dans le jeu il y a une vraie progression, même si la trêve internationale a pu casser son élan, comme il s’est retrouvé sur le banc contre Monaco et Rennes. Au milieu de terrain, c’est un joueur propre techniquement, qui perd très peu de ballon. Mais il est dépendant des mouvements autour de lui, c’est pour ça que le retour de Milik peut lui faire du bien. Très clairement, je ne suis pas déçu de ses prestations, mais j’attend de voir ce numéro neuf pour voir comment Gerson et le système de Sampaoli va évoluer. Même si avec Dieng l’OM a performé contre Monaco et Rennes, le manque de fixation en attaque se ressent dans le collectif, notamment au milieu de terrain. Dans les projections de Gerson, à plusieurs reprises il attend des propositions, il lui manque des solutions, car c’est un joueur qui joue pour le collectif. Même si hier, il doit être leader dans ce milieu de terrain. Mais je reste indulgent, il a très peu de déchets et permet de fluidifier le jeu marseillais ». Dominique Baillif – source : FCMarseille (23/09/2021)