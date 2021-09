OM : Gerson, encore trop tiède…

L’Olympique de Marseille s’incline pour la première fois de la saison face à Lens (2-3) au stade Vélodrome à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Gerson, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille s’est fait bougé par Lens dimanche. Les hommes de Franck Haise ont étouffé les marseillais pendant 30 minutes avant le réveil de Payet. L’OM a dominé le début de la seconde période avant de céder par la suite. Sampaoli ne pu que constater les dégâts, le milieu de terrain a perdu la bataille à l’image d’un Gerson trop effacé.

A lire : OM : Sampaoli est cash après cette défaite face à Lens !

Gerson, encore trop tiède…

Titularisé par Jorge Sampaoli, Gerson a eu du mal à s’imposer dans le milieu de terrain. Il a souffert, comme ses coéquipiers, face au défi physique des Lensois. Le brésilien porte le montant de son transfert et une préparation tronquée avec l’enchainement de la saison brésilienne et française. Si ce dernier s’applique dans les transmissions, il ne pèse pas assez dans le jeu et semble parfois attentiste. Il n’a pas rayonné même quand il a été repositionné plus bas par Sampaoli en seconde période. On attend plus d’un joueur qui a des qualités évidentes…