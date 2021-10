OM : Amavi, Lirola… Des latéraux inutiles?

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille en compagnie de Najet Rami ! Nicolas Filhol et Benjamin Courmes ont lancé le débat : l’OM a-t-il des latéraux totalement inutiles? Voici la réponse de la supportrice marseillaise !

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli a installé une défense avec trois joueurs et deux pistons sur les côtés… Cela ne laisse que très peu de place pour de vrais latéraux de métier. Heureusement, l’Olympique de Marseille n’en a que deux dans son effectif : Jordan Amavi et Pol Lirola. L’Espagnol a joué quasiment tous les matchs du début de saison… Soit en tant que milieu de terrain ou d’ailier pour suppléer Ünder lors de la dernière rencontre face à Lorient.

Pourquoi Amavi a été prolongé? Pourquoi tu as fait autant de forcing pour récupérer Pol Lirola? — Najet Rami

Pour Jordan Amavi, c’est plus difficile. Après une saison compliquée, freinée par les blessures, l’ancien joueur de l’OGC Nice était en fin de contrat. Il a prolongé jusqu’en 2025 sous le maillot de l’Olympique de Marseille mais ne semble pas avoir le profil ni faire partie des plans de Jorge Sampaoli. De quoi se poser des questions sur sa prolongation et surtout sur le recrutement de Pol Lirola…

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Transférer Amavi ? Tu ne sais pas combien de temps Sampaoli va rester… »

Najet Rami était sur notre plateau ce lundi après-midi après la rencontre face à Lorient ! La supportrice de l’Olympique de Marseille a été questionné par nos journalistes à ce sujet. Est-ce que l’OM a des latéraux inutiles avec les dispositifs mis en place par Jorge Sampaoli? Voici sa réponse !

« Forcément, quand on voit les compositions, les schémas de Sampaoli… Tu te dis : Pourquoi Amavi a été prolongé? Pourquoi tu as fait autant de forcing pour récupérer Pol Lirola? Vu que tu avais déjà dans l’idée de jouer comme ça. Est-ce que Sampaoli va toujours jouer avec ce schéma-là? Peut-être qu’il va évoluer aussi. La saison est longue et je ne pense pas qu’il soit buté au point de persévérer si quelque chose ne fonctionne pas. La pour le moment, ça fonctionne sans les latéraux… » Najet Rami – Source : Football Club de Marseille (18/10/21)

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct sur YouTube et Twitch ce lundi après-midi à 17h30 ! Une émission présentée par Benjamin Courmes avec comme invités : Nicolas Filhol notre journaliste et Najet Rami. Retour sur le match face à Lorient et gros débat sur Caleta-Car, la place des latéraux et le match face à la Lazio.

A revoir sur YouTube