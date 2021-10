Mercato OM : « Transférer Amavi ? Tu ne sais pas combien de temps Sampaoli va rester… »

Jordan Amavi ne joue pratiquement pas sous Jorge Sampaoli. Un manque de temps de jeu qui pourrait pousser le Français à quitter l’OM…

Jordan Amavi est en difficulté cette saison. Blessé une grande partie du temps la saison dernière, le latéral gauche olympien avait prolongé son contrat de 4 saisons en mai dernier. Toutefois, Jorge Sampaoli ne semble pas compté sur lui…

En effet, c’est Luan Peres qui est titularisé par le technicien argentin depuis le début de la Ligue 1. Arrivé en provenance de Santos cet été, il plaît énormément à Jorge Sampaoli. De son côté, est-ce que Jordan Amavi souhaitera rester à l’OM dans ce rôle de doublure à long terme ? Difficile de savoir.

Invité sur DFM, Najet Rami a montré une inquiétude par rapport à un éventuel départ du défenseur :

Ça se trouve, Sampaoli n’est plus là l’année prochaine– Rami

« Ça fait quelques saisons qu’on a un problème au poste de latéral gauche. Sampaoli on ne sait pas combien de temps il va rester. Ça se trouve l’année prochaine il est plus là, et tu vas devoir encore recruter un défenseur gauche, parce que Amavi c’est pas si mauvais que ça. Sous Villas-Boas, on l’a vu faire de belles choses. La durée de vie d’un entraîneur à l’OM n’est pas certaine, et il ne faut pas oublier qu’il y a beaucoup de prêt dans l’effectif. » Najet Rami— Source: FCM (19/10/21)

Sampaoli, rien a voir avec AVB– Amavi

Jorge Sampaoli insiste grandement pour que ses joueurs assimilent au plus vite sa philosophie de jeu. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, Jordan Amavi s’était d’ailleurs exprimé sur les méthodes de Jorge Sampaoli.

« Les séances sont longues, costaudes, ça ne nous fait pas de mal, c’est la prépa, tu bosses, tu apprends à garder la lucidité dans l’effort. Rien à voir avec ce qu’on faisait sous AVB, qui va comprendre qu’on est un peu fatigués, s’adapter. Lui, il ne veut rien savoir. En juillet, le lendemain d’un match, on a fait un entraînement, on était crevés, la conservation du ballon était compliquée. Sampaoli nous a dit : ‘Mais vous méritez de mourir’ ! Il veut mettre en place un système qu’on ne connaît pas forcément, on travaille pour l’assimiler. On ne le fait pas encore à la perfection, mais on l’a assez bien compris, ça s’est vu sur le dernier match face à Villarreal, il y avait du beau jeu, tout le monde a respecté ce qu’il avait à faire. » Jordan Amavi – Source : L’Equipe (08/08/21)