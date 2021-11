Match Galatasaray – OM : Quelle heure? Quelle chaîne TV?

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille affrontera Galatasaray pour le compte de la 5e journée d’Europa League. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

L’OM se déplace en Turquie pour affronter Galatasaray ce jeudi à 18h45 pour le match de la 5e journée d’Europa League. Les Olympiens sont dans l’obligation de gagner cette rencontre pour rester dans la course à la qualification.

L’entraineur du club marseillais Jorge Sampaoli ne pourra compter sur Valentin Rongier, Dimitri Payet et l’incertitude de Cengiz Ünder à l’extérieur.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Galatasaray aura lieu ce jeudi à 18h45 à Istanbul. Le match sera retransmis sur RMC Sport.

Galatasaray – OM en Streaming

Pour regarder Galatasaray-OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme RMC Sport.

Les commentaires en direct du match Galatasaray – OM

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre compte Twitter. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’Olympique Marseille

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro, Balerdi

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Pitou, Sciortino

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Harit, Milik, Ünder

👥 #GALOM Le groupe de 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avec la première pour notre minot 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗣𝗶𝘁𝗼𝘂 👶💙 #UEL pic.twitter.com/FBbV4TQ6H2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 24, 2021

Le onze de départ Probable

Pau Lopez

Saliba, Caleta Car, Luan Peres

Kamara, Gueye, Guendouzi Lirola, Gerson, KonradMilik

« Les choses sont différentes d’une compétition à une autre. Il faut tourner la page et se concentrer sur ce que l’on peut faire en Europe. Nous allons jouer dans une ambiance qui me plaît beaucoup. Incandescent. On trouve toujours une manière de communiquer. Ça va être un match très excitant. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (24/11/21)

Sampaoli : « Les choses sont différentes d’une compétition à une autre. Il faut tourner la page et se concentrer sur ce que l’on peut faire en Europe. » #GALOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2021

« Nous attendons jusqu’au dernier moment pour savoir si Under sera disponible ou non. C’est pour cela que nous l’avons amené avec nous » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (24/11/21)