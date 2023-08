3 infos :Mercato OM : un ancien club de Sanchez veut le reprendre ?, Mercato OM : La grande motivation de cette recrue et Mercato OM : ça se confirme pour Malinovskyi, le montant du transfert révélé !

Comme chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les trois informations de la journée. Ce samedi retrouvez un 100% mercato avec Mercato OM : un ancien club de Sanchez veut le reprendre ?, La grande motivation de cette recrue et ça se confirme pour Malinovskyi, le montant du transfert révélé !

Alexis Sanchez aurait un nouveau prétendant en la personne de l’Inter Milan. Le club italien aurait offert un contrat d’une saison au Chilien, avec un salaire de trois millions d’euros selon Nicolo Schira, journaliste sportif italien. L’attaquant est libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er juillet dernier.

Le dossier Sanchez n’en finit plus d’avoir des rebondissements. Le Chilien est arrivé libre durant le mercato d’été 2022, après son passage à l’Inter Milan. Il avait rejoint l’OM pour une saison plus une autre en option. L’attaquant a rempli les attentes placées en lui avec 44 matchs disputés, toutes compétions confondues, dont 41 titularisations. Il a également inscrit 18 buts et délivré 3 passes décisives. Mais après une troisième place de Ligue 1, précédée d’une dernière place en phase de poules de la Ligue des Champions, avec six points. Ainsi qu’une élimination en quart de finale de la coupe de France, Sanchez n’a pas activé son année en option. Durant la saison le joueur de 34 ans n’a cessé d’affirmer qu’il voulait gagner avec une équipe compétitive.

Alexis #Sanchez has been offered to #Inter as a free agent. El Niño Maravilla asks a contract until 2024 (€3M/year). #transfers

L’OM souhaite conserver Alexis Sanchez, mais ce dernier a pour l’instant refusé toutes les offres de prolongation. Différentes rumeurs ont envoyés le Chilien un peu partout. Arabie Saoudite, Galatasaray, Arsenal, FC Barcelone… parmi les destinations évoquées par la presse comme point de chute de l’attaquant. La dernière en date provient du journaliste italien Nicolo Schira, qui affirme que l’Inter Milan, aurait proposé un contrat d’un an à Sanchez avec un salaire de trois millions d’euros. L’attaquant a déjà porté le maillot nerazzuri de 2019 à 2022. L’avenir de Sanchez reste encore flou. S’il reste finalement à l’OM, le club phocéen aura une belle ligne d’attaque aux côtés d’Aubameyang, Ndiaye et Vitinha.

Ismaïla Sarr a été présenté, ce 4 août à la presse, après son transfert de 13 millions d’euros en provenance de Watford. L’ailier droit a dévoilé les raisons de son arrivée à l’OM et son envie de performer au plus haut avec le club.

Ismaïla Sarr n’a pas tari d’éloges sur les supporters de l’OM, hier lors de sa présentation au Vélodrome. Le Sénégalais de 25 ans s’est dit très heureux d’évoluer avec ses amis Gueye et Ndiaye. Et il veut battre les records de ses compatriotes ayant porté le maillot olympien comme Diawara ou Niang.

« Avec les supporters ici je me suis dit waouh c’est quoi ça ? Cela me donne envie de tout donner, s’est motivé Ismaïla Sarr lors de sa présentation le 4 août. Cela n’a pas été facile avec Watford car on montait on descendait etc… pour ma part je n’ai pas beaucoup aidé mon équipe. J’ai mal fait des trucs, des matchs aussi. Avec Pape Gueye on parle souvent il me donne des conseils. Quand il parle j’écoute car ça fait longtemps qu’il est là. Iliman Ndiaye on se voyait souvent en sélection c’est naturel d’évoluer ensemble. Avec lui sur le terrain je vous garantis qu’on va faire un bon duo. On va envoyer fort. »

« Tous les africains rêvent de jouer dans un grand club comme l’OM, le président et le coach m’ont proposé leur projet et je n’ai pas réfléchi, j’ai dit oui tout de suite. L’OM est l’un des plus grands clubs au monde, je vais tout donner. » #TeamOM pic.twitter.com/yKJQtxhMVm

« Tous les Africains rêvent de jouer dans un grand club comme l’OM, poursuit Ismaïla Sarr. Les Sénégalais aiment beaucoup ce club. Le président et le coach m’ont proposé leur projet. J’ai dit oui tout de suite. Il fallait que j’accepte de relever ce défi et de battre les records des Sénégalais qui sont déjà passés ici. »

Ruslan Malinovskyi souhaiterait partir de l’OM. Le joueur n’est pas heureux dans la ville selon l’Equipe. Fabrizio Romano, journaliste à The Guardian, annonce que le Torino et Besiktas s’intéressent à l’Ukrainien. Et Hakim Zhouri, journaliste pour Les Lions de l’Atlas, affirme que l’OM acceptera une offre d’environ 10 millions d’euros pour se séparer du milieu de terrain.

Ruslan Malinovskyi pourrait quitter l’OM très prochainement. Le milieu de terrain est arrivé à l’hiver 2022 en prêt avec option d’achat obligatoire en provenance de l’Atalanta Bergame. Un recrutement motivé par la longue blessure d’Amine Harit et du départ de Gerson à Flamengo. Mais sur une seule demie saison le bilan pour l’international Ukrainien est mitigé. 23 matchs joués, toutes compétitions confondues, dont 16 titularisations, pour seulement deux buts et une seule passe décisive. Avec la nomination de Marcelino, suite à la démission de Tudor, Malinovskyi ne rentrerait pas dans le schéma tactique de l’espagnol. Le numéro 18 marseillais ne fait notamment pas partie du groupe pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Panathinaïkós, les 9 et 15 août prochains.

Understand Besiktas and Torino are now showing interest in Ruslan Malinovskyi. No advanced talks yet, just interest at the moment. ✨🇺🇦

Malinovskyi could leave OM in case of good proposal. pic.twitter.com/93pgqGKc3x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023