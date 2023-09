3 infos : OM : Ce titulaire demande du changement dans l’attitude !, Le Vélodrome continue de faire le plein ! et Ce joueur du Real Madrid a refusé de venir

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les trois grosses informations de la journée. Ce samedi retrouvez OM : Ce titulaire demande du changement dans l’attitude !, Le Vélodrome continue de faire le plein ! et Ce joueur du Real Madrid a refusé de venir.

OM : Ce titulaire demande du changement dans l’attitude !

L’Olympique de Marseille accueillera Toulouse demain à 17h05 pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. De retour après la trêve internationale de deux semaines, les Olympiens espèrent poursuivre leur série d’invincibilité avec 2 victoires et 2 nuls en 4 matchs. Après le 1-1 concédé à Nantes malgré une supériorité numérique de 81 minutes, les Marseillais devront « adopter une attitude totalement différente » pour espérer décrocher la victoire face au TFC selon Renan Lodi.

L'OM recevra Toulouse dimanche à 17h05 pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. De retour après la trêve internationale de deux semaines, les Olympiens espèrent poursuivre leur série d'invincibilité avec 2 victoires et 2 nuls en 4 matchs. Interrogé sur la contre-performance à Nantes (1-1 en supériorité numérique dès la 9e minute), Renan Lodi a affirmé qu'il faudra adopter une « attitude totalement différente » face aux toulousains.

« On va devoir faire différemment face à Toulouse »

« Je n’ai pas vraiment eu le temps de voir ce qui s’est passé lors de ce match contre Nantes, mais j’ai quand même étudié un petit peu la question. De toute façon il va falloir faire différemment face à Toulouse par rapport à ce que nous avons fait contre Nantes, et si on veut faire quelque chose dans ce championnat, il va falloir avoir une attitude totalement différente, a souligné le latéral brésilien. Je ne dirais pas qu’il manque quelque chose en attaque ou en défense. Il nous manqué du tranchant lors des derniers matches. On démarre bien, et après on s’efface un peu, on doit évoluer pour gagner. On doit s’améliorer dans les deux secteurs…« , a ajouté Renan Lodi.

OM : Le Vélodrome continue de faire le plein !

Depuis 500 jours, l’OM joue tous ses matchs dans son Vélodrome à guichets fermés. Selon notre consultant Jean-Charles de Bono, cette affluence record s’explique par les résultats de l’OM, mais aussi par « le spectacle, l’ambiance et le déroulement de ce qu’il se passe en tribunes.

Le Vélodrome sera une nouvelle fois à guichets fermés, ce dimanche pour la réception de Toulouse. Depuis 500 jours, soit plus d’un an et demi l’OM joue chacun de ses matchs à domicile à guichets fermés. Peut importe la compétition disputée et le jour du match, le public est toujours présent. Sur le plateau du DFM, jeudi dernier, notre consultant Jean-Charles de Bono s’est réjoui de voir toujours plus de monde au Vélodrome. L’intervention de notre consultant est à retrouver dans le replay complet de l’émission, ci dessous.

Il y a un renouveau

« J’ai le sentiment qu’il y a de plus en plus de passionnés pour l’OM, sur ces dernières années explique Jean-Charles de Bono sur le plateau du DFM, jeudi dernier. On le voit avec le remplissage du stade. Il y a un renouveau quelque part. Et ce renouveau permet à tous ces supporters de venir. Si le stade comptait 5 000 ou 10 000 personnes de plus, il serait tout aussi plein. Là où on s’en rend vraiment compte, c’est effectivement sur le match de coupe de France contre Annecy. Tu te dis que même si ce n’est pas le championnat, tu joues une équipe de deuxième division qui est descendue, qui n’a pas un grand nom ou de noms ronflants dans la composition de leur équipe.«

Ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui viennent

« Je pense que c’est unique, poursuit Jean-Charles de Bono. Les gens qui viennent au stade, même s’ils viennent de toute la France, voire loin en Europe, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. Ils viennent voir le spectacle, l’ambiance, le déroulement de ce qu’il se passe dans les tribunes. Ce sont des passionnés de football, mais quand même.«

Mercato OM : ce joueur du Real Madrid a refusé de venir

Mariano Diaz aurait pu signer à l’OM, après son départ libre du Real Madrid. Cependant le Dominicain a préféré rester en Espagne et s’engager au FC Séville. Le joueur a accordé une interview au quotidien espagnol Diario Sevilla, dans laquelle il affirme qu’il a refusé une belle offre salariale de l’OM.

Mariano Diaz Meijia, a refusé de signer à l’OM durant le dernier mercato d’été. L’attaquant dominicain, formé au Real Madrid, a évolué une saison en Ligue 1. C’était en 2017-2018 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Il est arrivé contre huit millions d’euros pour remplacer Alexandre Lacazette, parti à cette époque à Arsenal. Durant sa seule saison sous le maillot lyonnais Mariano joue 48 matchs toutes compétitions confondues, dont 41 titularisations, marque 21 buts et délivre 5 passes décisives. L’OL termine 3e de Ligue 1, un point devant l’OM, le numéro 9 lyonnais a pesé dans le classement de son équipe. Durant l’été 2018, le Real Madrid décide de le racheter contre 21,5 millions d’euros.

Pour moi, l’important n’était pas l’argent

Mais durant son retour à Madrid Mariano ne s’impose pas comme un titulaire. En cinq saisons il ne joue que 70 matchs, toutes compétitions confondues pour seulement sept buts. L’attaquant a quitté libre le Real cet été pour s’engager au FC Séville. Alors que l’OM s’intéressait également au joueur de 30 ans.

« Marseille était là aussi, explique Mariano Diaz au quotidien Diario Sevilla ce jeudi. Mais Séville est un club que j’ai toujours aimé, j’ai toujours voulu jouer ici. Pour moi, l’important n’était pas l’argent, mais d’autres choses et je pense que Séville est un grand club. Nous avons opté pour tout ça. Il y a un très bon staff, j’étais très excité de venir ici et c’est comme ça que ça s’est passé. »