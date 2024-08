En s’imposant largement à Brest (1-5) ce samedi lors de la première journée de Ligue 1, les hommes de De Zerbi ont livré une belle prestation notamment sur le plan offensif.

Le festival offensif des marseillais lors de la large victoire à Brest (1-5) n’est pas passé inaperçu. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Walid Acherchour est revenu sur la prestation des homme de De Zerbi lors de cette première journée de Ligue 1. Il ne veut pas s’enflammer.

« L’entrée est parfaite mais on ne doit pas s’enflammer. Même si l’entrée est parfaite d’un point de vu comptable, que tu te rassures offensivement en allant gagner très largement à Brest. En plus tu as ton attaquant et ton gardien qui font un super match. Maintenant comme l’a dit Roberto De Zerbi, il y a des choses qui n’ont pas fonctionné. Brest a une de grosses occasion, et l’OM a fait preuve d’une grande efficacité. Puis s’enflammer pour quoi ? pour le titre ? pour le podium ? pour aller titiller le PSG ? pour le contenu, le jeu ? C’est très bien ce que l’OM a fait pour ce premier match maintenant on va attendre la suite. Bravo à Marseille. On savait que ça allait être une des attractions de Ligue 1 cette saison et je suis pressé d’être au vélodrome dimanche soir. Mais je vais attendre un peu plus avant de m’enflammer et dire que Marseille est devenu une grande équipe », a ainsi expliqué le journaliste de RMC Sport dans l’émission les grandes gueules du sport.

