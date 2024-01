4 absents et un joueur important incertain pour Monaco face à l’OM !

Le coach monégasque confirme qu’Eliot Matazo reviendra pour sa part la semaine prochaine à l’entraînement et espère le retour de quelques joueurs. « On attend de voir les résultats de Sénégal-Mali pour voir si on a deux joueurs (Jakobs et Diatta) ou Camara de retour. »

Matsima, en partance pour Clermont en prêt devrait cependant être présent.

Les absents olympiens

Gennaro Gattuso devra composer sans les internationaux africains, tous qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN (Ounahi, Harit, Mbemba, Simon, Moumbagna, Ndiaye, Gueye et Sarr) mais aussi avec le jeune Mughe toujours suspendu suite à son refus de participer à la CAN.

Nadir et Murillo sont blessés suite à leurs chocs reçus contre Rennes, Valentin Rongier est toujours bléssé et le capitaine Samuel Gigot est suspendu pour une accumulation de carton jaune.

🔹Avec les nombreux absents, Gennaro Gattuso réfléchit à basculer de nouveau sur une défense à 4 pour le choc face à Monaco, demain soir. (@lequipe) #OMASM #TeamOM pic.twitter.com/SOA7zyBm09 — Infos OM (@InfosOM_) January 26, 2024

Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout ont quant à eux repris l’entrainement avec le groupe. Ce groupe amoindri devra impérativement prendre des points contre un concurrent direct aux places européennes, Monaco.