OM: Quel onze et quel système face à Rennes ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco ce samedi soir pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Quel onze et quel systéme va mettre en place Gennaro Gattuso pour cette rencontre ?

Il y a encore de nombreux absents côté marseillais pour ce match. Valentin Rongier est blessé tout comme Nadir (genou) et Murillo (adducteurs), les joueurs partis à la CAN sont tous qualifiés (Ounahi, Harit, Mbemba, Simon, Moumbagna, Ndiaye, Sarr et Gueye), et également de Mughe (suspendu pour avoir refusé la sélection). De plus, Samuel Gigot est suspendu pour ce match. Gattuso pourra toutefois compter sur Kondogbia de retour de blessure mais aussi Joaquin Correa déjà dans le groupe face à Rennes.

A lire : Vente OM: McCourt veut vendre à un fonds d’investissement américain ?

13 joueurs absents (blessés, suspendus ou à la CAN)

Pau Lopez devrait être titulaire dans les buts, quid ensuite du choix d’une défense à 3 ou à 4. Meïté et Balerdi seront aligné alignés peut être avec un milieu de terrain (Onana) ou un jeune (Niakossi) dans une défense à trois ou simplement à deux. Clauss sera titulaire dans son couloir droit, Garcia à gauche. Veretout, légèrement blessé cette semaine, devrait être aligné au milieu en compagnie d’Onana, Kondogbia n’étant pas à 100`%. Devant, le duo Aubameyang et Vitinha devrait être également reconduit.

3-5-2 en mode bricolage ?

Lopez

Meïté – Balerdi – Niakossi (ou Onana)Clauss – Veretout – Onana (ou Sogno) – Kondogbia – Garcia

Vitinha – Aubameyang

4-3-3 avec Correa ?

Lopez

Clauss – Meïté – Balerdi – Garcia

Veretout – Onana – Kondogbia

Correa (ou Henrique) – Vitinha – Aubameyang

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la reception de l’AS Monaco, Gennaro Gattuso a donné son avis sur son adversaire : « Monaco peut faire mal offensivement, ils sont très forts dans les 20 derniers mètres. Mais ce n’est pas une équipe parfaite non plus. Ils peuvent être mis en difficulté quand ils n’ont pas le ballon. On est capable de le faire ! ». Le technicien italien espère se rapprocher au classement. « Le classement est serré, il y a encore beaucoup de matches à jouer. J’ai l’espoir qu’on va changer cette situation. Nous ne sommes qu’à cinq points de Monaco avant le match de samedi. On a la possibilité de bien se relancer dès ce week-end. Et je suis sûr qu’on a les moyens de décrocher un bon résultat. »