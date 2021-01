5 départs à prévoir? Un attaquant brésilien et un buteur de Serie A à relancer… Les 3 infos mercato OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Ce mercredi, beaucoup de mercato : 5 départs à prévoir? Un attaquant brésilien et un buteur de Serie A à relancer.

Mercato OM : Une nouvelle piste avec un attaquant brésilien !

L’Olympique de Marseille affronte Montpellier ce mercredi soir. En coulisse, les dirigeants marseillais s’activent pour tenter de trouver un avant-centre durant le mercato. De nombreux noms fleurissent déjà dans les médias étrangers. Le club marseillais multiplierait les contacts.

André Villas-Boas a confirmé son intérêt pour l’attaquant du Napoli Milik. Mais l’entraîneur de l’OM a également expliqué que l’OM travaillait sur d’autres dossiers. Ces derniers jours deux autres noms ont été évoqués dans la presse notamment en Italie : Christian Kouamé (Fiorentina) et Patrick Cutrone (23 ans, Wolverhampton, prêté à la Fiorentina)

La piste Willian José également étudiée ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, l’Olympique de Marseille s’intéresserait également à l’attaquant de la Real Sociedad Willian José (29 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2024, il n’a été titularisé que 8 fois en Liga, cette saison. L’OM n’aurait pour l’instant fait aucune offre officielle pour l’avant-centre brésilien dont la côte est évaluée par le site Transfermarkt à 20 millions d’euros. Son départ pourrait toutefois se négocier à un montant bien inférieur.

Le Chiffre : 3

Willian José a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive cette saison avec la Real Sociedad. Depuis son arrivée dans le club espagnol en 2016, il a marqué au total 59 buts en 162 apparitions.

Mercato : L’OM prêt à relancer un jeune attaquant italien en échec ?

L’OM et son directeur sportif Pablo Longoria semblent être très actifs en Italie. Les noms de joueurs ciblés en Serie A s’empilent, le dernier en date serait l’attaquant Patrick Cutrone…

André Villas-Boas a confirmé son intérêt pour l’attaquant du Napoli Milik. Cependant, les exigence financières du président de Laueretiis sont trop élevées. Le directeur sportif olympien Pablo Longoria, qui a travaillé plusieurs années en Italie, aurait activer plusieurs dossiers. Les noms des latéraux Lirola (Fiorentina) et Malcuit (Naples) sont aussi évoqués, tout comme le jeune attaquant Kouamé (Fiorentina). Un autre joueur de la Viola serait aussi dans le viseur de l’OM…

Crutone, un attaquant en difficulté relancé par l’OM ?

En effet, selon le journaliste italien spécialisé dans le mercato Gianluca Di Marzio, l’OM serait intéressait par Patrick Cutrone. L’attaquant de 23 ans n’a disputé que 185 minutes sur 11 apparitions cette saison en Serie A avec la Fiorentina. L’attaquant appartient à Wolverhampton qui avait dépensé 22M€ pour l’arracher au Milan en 2019. Le joueur pourrait casser son prêt avec la Fiorentina et être prêté ailleurs, Marseille et Parme seraient sur le coup…

Le Chiffre : 18

C’est le nombre de buts marqués par le jeune attaquant avec le Milan lors de la saison 2017/18 toutes compétitions confondues. Il en avait marqué 9 la saison suivante…

Mercato OM : Longoria travaille sur 5 départs ? Radonjic et Ake prêtés ?

Pablo Longoria cherche a recruter un attaquant et un latéral lors de ce mercato hivernal. Mais le directeur sportif olympien doit aussi réduire l’effectif…

Le jeune Florian Chabrolle a été libéré de son contrat hier pour rejoindre la Ligue 2. Selon la Provence, Christopher Rocchia a été relancé par Guingamp et Anderlecht. Le latéral gauche est lié avec son club formateur jusqu’en juin 2021. Longoria aimerait trouvé un porte de sortie pour les gros salaires sans temps de jeu Strootman (Turquie?), mais aussi Mitroglou (Olympiakos?). Le quotidien régional rapporte aussi que Longoria chercherait un prêt de 6 mois pour les jeunes attaquants Nemanja Radonjic et Marley Aké…

Le directeur sportif avait évoqué les départs dans ce même média La Provence en décembre dernier…

utiliser la vente d’un joueur pour créer un mécanisme interne et réinvestir l’argent

« Tu dois être prêt à remplacer (un départ). Mais je considère la vente des joueurs comme une façon de rétablir le bilan et une opportunité pour améliorer le club. L’ambition de vendre est financière, mais il faut aussi considérer le projet dans son ensemble. On doit chercher à équilibrer le bilan et utiliser la vente d’un joueur pour créer un mécanisme interne et réinvestir l’argent pour étoffer son effectif. » Pablo Longoria – Source: La Provence (28/12/2020)