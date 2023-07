Cet été tout comme l’année dernière Pablo Longoria a prévu un gros remaniement de l’effectif marseillais et l’entraineur a changé une nouvelle fois. Une instabilité qui fait peur a beaucoup de suiveurs marseillais mais que le président de l’OM assume toujours. On en a parlé dans DFM.

Nos invités venus représenter la @hcupmarseille Soilhou et Ben Salim Boina ont répondu à la question « doit on cautionner la politique de trading de Longoria ? » posée par un spectateur de Débat Foot Marseille.

Une politique normale

Pour Soilhou « A l’OM la stabilité c’est l’instabilité. C’est compliqué de se projeter dans du moyen ou long terme dans le contexte marseillais et je pense que ce que fait Pablo (Longoria) avec pas mal d’arrivées et de départs c’est ce qui se passe dans beaucoup de club et moi cela ne me choque pas ».

A Marseille, pas le droit à l’erreur ?

Ben Salim Boina « J’ai l’impression que c’est comme ça à l’OM, les joueurs ont bien souvent un an, parfois moins, pour prouver et s’ils n’y arrivent pas ils partent« . Benjamin Courmes évoque à ce sujet l’exemple de Luis Suarez : « Regarde Luis Suarez ! 6 mois ! Il arrive en juillet, en décembre il est plus là! ».

L’attaquant colombien avait signé à l’OM à l’été 2022 pour 10M€ en provenance de Grenade puis était reparti en prêt en Espagne à Almeria au mercato hivernal suivant. Suárez vient de signer définitivement dans le club andalou contre 8M€ et n’a disputé que 7 rencontres en Ligue 1 sous les couleurs marseillaises.