« À Marseille, il n’y a rien ! » Ménès pointe du doigt trois joueurs…

L’OM s’est incliné 0-2 face à Porto dans le cadre de la 4e journée de ligue des Champions. Une nouvelle défaite débriefée par Pierre Ménès sur son blog.

Pierre Ménès a évoqué le triste niveau de l’OM mercredi soir face à Porto. Il souligne le mauvais match de Thauvin, Germain ou encore Henrique. Il aurait facilement pu rajouter d’autres noms comme Balerdi coupable d’une grossière erreur et de relances mal dosées…

« Face à Porto, les Olympiens ont fait illusion pendant vingt minutes. On a senti un peu d’envie dans ce début de match. Un peu. Mais la différence entre les deux équipes a vite sauté aux yeux. Le contraste le plus saisissant entre les deux équipes résidant dans l’escouade offensive. Les joueurs de Porto ne sont pas des génies mais ils savent jouer ensemble, les passes sont franches et de qualité, il y a une idée, un projet… À Marseille, il n’y a rien ! Il y a Thauvin qui erre comme une âme en peine, Germain qui, à chaque fois qu’il joue, montre pourquoi il joue si peu et Luis Henrique qui a peut-être des qualités – ce serait désobligeant de le brûler ce soir – mais qui ne connaît rien du foot de haut niveau, qui ne sait pas se placer, ne sait pas se replacer et ne sait pas non plus combiner avec un latéral… » Pierre Ménès – source : Blog Canal+ (25/11/2020)