Abonnements : Rothen enrage contre l’OM ! « C’est un scandale »

Sur RMC dans son émission Rothen Régale, le consultant a montré sa colère concernant la proposition de l’Olympique de Marseille pour les abonnements.

Ce vendredi, RMC nous informait que l’Olympique de Marseille proposait à ses abonnés de les rembourser via des avoirs ou de céder cet argent pour faire un don au club.

Il n’arrive pas à mettre les joueurs d’accord pour les salaires et là il demande aux abonnés de faire un don — ROTHEN

Jérôme Rothen a commenté cette information dans son émission sur RMC Sport. Selon le consultant, c’est un véritable scandale de proposer ce genre de chose de la part du club marseillais.

« C’est une blague? Et un remboursement ils ne peuvent pas? C’est un scandale ! En plus l’avoir, c’est plus vicieux que ça. Avec ça, ils obligent les gens à se réabonner sachant que l’année prochaine, pendant au moins 6 mois, ce sera à huis-clos. Non mais sérieux, c’est incroyable ! Il n’arrive pas à mettre les joueurs d’accord pour les salaires et là il demande aux abonnés de faire un don pour l’OM. Non mais attend, franchement… »

Jérôme Rothen – Source : RMC