Accord pour le successeur de Sanson, accord pour un départ surprise ce lundi, un départ en défense se précise… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce lundi. Au menu : Accord pour le successeur de Sanson, accord pour un départ surprise ce lundi, un départ en défense se précise…

Selon le journaliste Loïc Tanzi, il y a un « accord total pour le prêt avec OA de 5 millions d’euros d’Olivier Ntcham à Marseille. Le joueur doit arriver dans les prochaines heures pour sa visite médicale. » André Villas-Boas devrait donc pouvoir disposer d’un joueur supplémentaire pour la fin de saison. Ce dernier pourra être qualifié pour le match face à Lens.

Le mercato hivernal 2021 se termine ce soir à minuit, mais comme souvent le dernier jour pourrait être très agité. Selon RMC, l’OM aurait trouvé un accord avec le Herta Berlin pour le prêt de Nemanja Radonjic. l’ailier serbe devrait rejoindre l’Allemagne ce lundi. Ce prêt serait assorti d’une option d’achat, selon le média allemand Kicker cette option d’achat est de 12M€ devrait être fixée

« L’ailier serbe de l’Olympique de Marseille est sur le départ. Nemanja Radonjic (24 ans) doit prendre l’avion ce lundi pour quitter la citée phocéenne. On évoque un transfert imminent au Hertha Berlin. Le joueur ferait l’objet d’un prêt avec option d’achat. Un accord entre les deux clubs a été trouvé dimanche après-midi. » RMC – (01/02/2021)

L’ailier serbe avait affiché son envie de rester au moins jusqu’ne juin, le club a semble-t-il réussi à le convaincre de partir dès janvier…

Sincèrement je ne sais pas quoi vous répondre concernant le mercato, je n’ai pas eu de contacts avec d’autres clubs, ce qui est sûr c’est que je vais rester jusqu’à la fin de la saison… Sassuolo ? Je ne sais rien là dessus, mis à part sur internet. je veux rester jusqu’à l’été, je suis content d’avoir retrouver du temps de jeu. Je n’ai pas montré tout ce que je sais faire, j’ai besoin de jouer d’avantage pour montrer mon talent. j’espère que la fin de ma saison sera meilleure. » Nemanja Radonjic – source : Conférence de presse (11/01/2021)

Radonjic devrait quitter l’Olympique de Marseille pour la Bundesliga avant la fin du mercato. Duje Caleta-Car est aussi lié à un départ vers Liverpool qui continue de négocier avec la direction marseillaise qui n’a toujours pas trouvé de remplacer au Croate, même si selon RMC cette possibilité a été écarté par l’OM.

Numériquement, Lucas Perrin aurait pu prendre la place de 3e défense et laisser Leonardo Balerdi titulaire. Selon les informations de Metodi Shumanov, spécialiste du football bulgare, Lucas Perrin pour rejoindre le CSKA Sofia en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le dossier pourrait être bouclé avant ce soir minuit, soit la fin du mercato.

🔥 UPDATE: Perrin has allegedly agreed personal terms with CSKA-Sofia! A loan deal until the end of the season is expected to be struck very soon… https://t.co/zExWETyNi9

