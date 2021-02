Alors que la BBC affirme que Liverpool serait toujours actif dans le dossier Caleta-Car, RMC via Mohamed Bouhafsi explique que les négociations sont fermés et qu’il n’y aura pas de départ cet hiver…

Proche de partir hier, Duje Caleta-Car était même à l’aéroport pour s’envoler pour Liverpool en cas d’accord. Finalement l’OM n’a pas donné suite et le dossier n’est pas relancé. Mohamed Bouhafsi explique même que l’OM a refusé 23M€ et conservera son défenseur central croate jusqu’en fin de saison.

Caleta-Car terminera la saison avec l’OM. L’OM a refusé 23 millions d’euros de Liverpool. pas de départ! » Mohamed Bouhafsi – source : Twitter (01/02/2021)

He will end the season with OM. OM refused 23 million euros from Liverpool. no departure https://t.co/G03jxmtvqx

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) February 1, 2021