Pour Acherchour il n’y a qu’une seule issue possible pour l’OM !

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Walid Acherchour est revenu sur l’élimination en Coupe de France de l’Olympique de Marseille contre le LOSC ce mardi soir. Il donne son sentiment sur la suite de la saison du club phocéen.

Éliminés en 16e de finale de la Coupe de France contre Lille au stade Vélodrome ce mardi soir après une séance de tirs au but, les Olympiens n’ont désormais plus que le championnat à jouer. Dans l’émission L’After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour estime que l’OM doit désormais impérativement finir 2e au classement de Ligue 1 pour réussir sa saison.

« La nouvelle donnée dans mon analyse de la saison de l’Olympique de Marseille, c’est que pour moi, ils sont obligés d’être deuxième dans mon esprit. Avec un match par semaine, je serais plus exigeant par rapport à Monaco, par rapport à Lille, par rapport à Lyon par rapport à Nice, qui ont encore la Coupe d’Europe. Ils se doivent d’être deuxièmes pour que ce soit une top saison. L’Olympique de Marseille doit même se rapprocher encore un peu plus de du PSG. Je ne dis pas gagner le titre, mais en tout cas essayer de se rapprocher, de rester entre quatre et sept points jusqu’au bout et de continuer à montrer une amélioration, une progression » explique le journaliste avant de conclure :

« Si l’OM fait troisième ou quatrième avec cette élimination en Coupe de France, mon analyse sera quand même très très différente. Alors que s’ils avaient fait troisième par exemple, et un gros parcours en Coupe de France, en donnant des émotions à leurs supporters dans cette compétition, en essayant d’aller chercher un titre, j’aurais eu une analyse un peu plus indulgente pour l’Olympique de Marseille. »

