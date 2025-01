OM: De Zerbi fait du bon boulot… Walid Acherchour explique pourquoi !

Walid Archerchour a salué sur RMC le travail de De Zerbi à l’OM, soulignant sa capacité à imposer son système de jeu et à faire les bons choix tactiques, même avec des joueurs comme Wahi ou Koné. Il a également noté la forte cohésion entre le coach et ses joueurs, qui le reconnaissent comme un véritable chef du sportif, notamment lors des célébrations après chaque but.

Le consultant de RMC, Walid Archerchour, a récemment salué le travail du coach italien Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille, soulignant sa capacité à faire les bons choix tactiques et à s’imposer en tant que véritable chef du sportif. Selon lui, De Zerbi a su instaurer un système de jeu efficace, s’appuyant sur des joueurs qui correspondent à sa philosophie, indépendamment du recrutement. « Il met les joueurs qui correspondent à son système de jeu, qu’importe le recrutement », explique Archerchour. Il évoque en particulier l’intégration réussie de plusieurs joueurs, y compris le cas de Wahi, qu’il a relancé en lui offrant du temps de jeu, malgré la présence de Maupay en attaque.

Des choix forts et payants !

Le consultant apprécie également la capacité du coach à prendre des décisions audacieuses et à faire face aux défis. « Même avec Benatia, Ravanelli, Longoria, De Zerbi c’est le vrai chef du sportif. » Ces mots témoignent de l’autorité de l’entraîneur, qui assume pleinement ses choix tactiques et son rôle central dans l’organisation de l’équipe.

Archerchour souligne aussi la façon dont De Zerbi gère les profils de joueurs spécifiques. « J’attendais des choix, des solutions du coach italien. J’attendais qu’il trouve des solutions et avec Kondogbia derrière, Rabiot plus haut ou Nadir ce week-end, il les trouve. » Selon lui, cette capacité à ajuster ses choix de manière cohérente et réfléchie est un signe de son excellente gestion tactique.



Même dans le cas du recrutement de Ismaël Koné, qu’il n’a pas totalement convaincu, De Zerbi ne craint pas de laisser des joueurs sur le banc lorsqu’ils ne sont pas prêts. « Je ne suis pas emballé par Ismael Koné qui a été recruté 12M€, mais il n’hésite pas à le laisser sur le banc. »

Pour Archerchour, la réussite de De Zerbi est également visible lors des célébrations après chaque but, où les joueurs se tournent systématiquement vers lui. « A chaque fois qu’il y a un but de l’OM, les mecs vont voir De Zerbi… » Cette cohésion entre le coach et ses joueurs semble être une clé du succès de l’OM sous sa direction.