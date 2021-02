Adil Rami prévient les dirigeants de l’OM avec Sampaoli…

L’Olympique de Marseille devrait annoncer l’arrivée de Jorge Sampaoli cette semaine. Le coach argentin va ainsi être l’attraction de cette fin de saison. Dans les colonnes de La Provence, l’ancien défenseur de l’OM Adil Rami a prévenu les dirigeants olympiens. Ils devront construire une équipe avec des joueurs qui entrent dans sa philosophie de jeu.

Cela ne fait plus aucun doute. A moins d’un coup de théâtre de dernière minute, Jorge Sampaoli sera le prochain coach de l’Olympique de Marseille. Adil Rami a côtoyé l’argentin pendant une saison à Séville. Au cours d’un entretien accordé à La Provence, il prévient les dirigeants de l’OM. Ils devront recruter des joueurs qui correspondent à son identité de jeu, sinon, cela ne fonctionnera pas.

Je pense qu’il a le bon profil. Il s’en fout des on-dit et des critiques

« Je pense qu’il a le bon profil. Il s’en fout des on-dit et des critiques. Il est focalisé sur son travail et ça, c’est une bonne nouvelle (…) Après, le problème, c’est que les dirigeants devront faire un recrutement qui lui corresponde, avec des joueurs athlétiques derrière, d’autres qui vont vite devant et qui devront faire les efforts défensifs. Si tu as un mec nonchalant, qui ne les fait pas, il va prendre cher ! ». Jorge Sampaoli – Source : La Provence