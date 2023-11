AEK – OM (0-2): le vibrant hommage de Balerdi à un coéquipier !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 sur la pelouse de l’AEK Athènes lors de la 4e journée de Ligue Europa par l’intermédiaire de Chancel Mbemba (25e) et d’Ismaïla Sarr (90e +3). Les Olympiens confortent leur place de leader et restent invaincus en C3 avec un bilan de 2 victoires et 2 nuls. Leonardo Balerdi a réagi au micro de RMC Sport après la rencontre, en rendant hommage à son coéquipier Valentin Rongier.

« On pense à Valentin, pour tout ce qu’il nous apporte, c’est notre capitaine, il a ce supplément d’âme »

« Le but de Chancel nous a lancés de la meilleure des manières, on savait qu’on pouvait mieux jouer qu’eux, qu’on était plus techniques. On les a respectés comme une grande équipe et on a verrouillé le résultat. Peur à la fin ? On aurait pu tuer le match avant, on a eu du mal à terminer certaines actions. Il faut savoir souffrir et ça, on sait le faire depuis le début. On a bien terminé. Il nous manque ces victoires en championnat, on réussit à faire de bons matchs en Ligue Europa. », a affirmé le défenseur argentin avant de rendre hommage à Valentin Rongier: « On pense à Valentin, pour tout ce qu’il nous apporte, c’est notre capitaine, il a ce supplément d’âme. On veut toujours aller de l’avant. On remercie aussi nos supporters qui ont fait le déplacement.«