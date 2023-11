AEK – OM : Les secrets d’Almeyda dévoilés par l’un de ses joueurs !

Dans un entretien accordé à La Provence ce mercredi avant la rencontre face à l’AEK, Djbril Sidibé a donné quelques indications sur les méthodes de son entraîneur.

L’OM se déplace ce jeudi à Athènes pour y affronter l’AEK en Europa League ! Les Marseillais restent sur une victoire dans cette compétition contre ces mêmes grecques au Vélodrome sur le score de 3-1. Dans ce nouveau duel entre Gattuso et Almeyda, le coach italien doit prendre le dessus afin d’assurer la qualification.

Ce mercredi, le journal La Provence a publié un article sur le coach grec. Djibril Sidibé s’est d’ailleurs exprimé ce que leur apporte leur entraîneur à l’AEK.

« Il nous apporte sa passion et sa grinta. C’est un plaisir d’évoluer sous ses ordres au quotidien, explique Sidibé. Mais il faut être prêt physiquement et mentalement pour répéter les efforts qu’il demande. Il nous permet de toujours rester positif dans les matchs et c’est ce qui nous a permis de faire le doublé. »

Gattuso sur Almeyda

« C’est un joueur qui était sembable à moi-même. On était des guerriers. Son équipe lui ressemble. C’était dur de jouer contre lui et c’est dur de jouer contre son équipe, elle n’abandonne jamais, explique Gattuso en conférence de presse avant le match aller. Il faudra faire un grand match.C’est un groupe du niveau de la Ligue des champions. Il est très équilibré. L’AEK a un jeu différent, plus français, plus qu’européen. Les deux matchs contre l’AEK ne seront pas forcément décisifs. Je n’aime pas quand on dit que l’OM joue bien, je veux qu’on joue bien pour remporter les matchs. C’est une motivation pour nous de pouvoir faire un bon parcours. Une série de victoires et de la continuité, c’est important. Jouer en Europe, c’est un privilège pour nous tous. La musique de la Ligue des champions est plus attrayante que la Ligue Europa. Mais on a un grand respect pour cette compétition. L’OM ne peut pas se permettre de se retrouver éliminé. »