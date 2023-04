Agression après Lyon – OM : « il faut faire le ménage »

SOS Racisme a réagi aux vidéos de l’agression d’un Marseillais à la sortie du Groupama Stadium par des Lyonnais. L’association veut se porter partie civile et appelle le club à faire le ménage dans ses tribunes.

Depuis plusieurs décennies, ce n’est un secret pour personne, certaines tribunes sont envahies par des groupes extrémistes, violents et racistes. Si les dirigeants des clubs en question ne font rien, l’épisode de dimanche fait scandale. En marge de Lyon – OM (1-2), un supporter marseillais s’est fait agresser, seul face à un groupe de plusieurs personnes, sur fond de racisme. « Tu n’es pas chez toi, sale n**** » pouvait-on entendre au début de la vidéo.

L’OL est une victime

Le président de SOS Racisme, Hermann Ebongue, a réagi au micro de BFM Lyon et a demandé au président lyonnais de « faire le ménage dans ses tribunes« . « Je sais et j’espère que la direction de l’OL va aller jusqu’au bout, retrouver les coupables, se porter partie civile auprès de la victime et (faire en sorte) que la victime dépose une plainte. J’espère que tout le monde va se mobiliser autour de ce qui vient de se passer, et en premier lieu le club de l’OL qui est, de mon point de vue, une victime » a-t-il lancé.

La FFF n’a pas aidé

Le dirigeant de l’association a ensuite poursuivi : « L’OL a une responsabilité puisque c’est lui qui organise ses tribunes, et qui est propriétaire du stade. On a une référence, c’est le PSG. Le PSG a démontré une volonté de lutter contre ce phénomène puisqu’il en a beaucoup pâti. Je crois qu’aujourd’hui, l’OL a les moyens, et assez facilement, de lutter contre ces minorités de supporters qui posent problème. Il faut que l’OL prenne ses responsabilités, je les exhorte, je les invite (à cela). Ce problème est général, il concerne l’image du football, l’écosystème du football. À chacun de prendre ses responsabilités, le ministère des Sports, les instances du football, la LFP, la FFF qui n’a pas été aidée par les déclarations de son ancien président. »

Lyon a réagi à travers son stadium manager qui a accusé le marseillais d’avoir provoqué, tout en lui demandant de prendre contact avec les dirigeants pour que le club se porte partie civile.

A lire aussi : Mercato OM : Que devient vraiment Henrique au Brésil ?