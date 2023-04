Mercato OM : Que devient vraiment Henrique au Brésil ?

Luis Henrique est prêté par l’OM à Botafogo depuis l’été dernier. Ses performances sont scrutées de près et seront décisives pour son retour dans le club phocéen.

Retour aux sources difficile

Luis Henrique est arrivé à Marseille à la toute fin du mercato estival 2020. Annoncé comme une pépite par l’entraîneur de l’époque, André Villas-Boas, le club le paye 8 millions d’euros pour pouvoir l’arracher des mains de Botafogo. En concurrence avec Florian Thauvin, Valère Germain, Dimitri Payet ou encore Dario Benedetto sur le front de l’attaque, le brésilien ne va pas réussir à se faire une place dans le 11 marseillais. Lors de sa première saison au club, il ne sera titularisé que huit fois sur 24 apparitions, pour zéro but et cinq passes décisives.

Après sa deuxième saison au club (neuf titularisations pour un but et une passe décisive), les dirigeants lui cherchent une porte de sortie. Un bilan très peu flatteur qui l’envoie à Botafogo en prêt avec option d’achat obligatoire selon certaines conditions. Deux ans après l’avoir quitté, Henrique retrouve son club formateur.

A 21 ans, l’ailier brésilien a tout le temps pour se relancer. Mais ce retour aux sources ne lui a pas permis de retrouver un second souffle. Sorti de la rotation pendant quelques matches, il n’a été titularisé qu’une fois en dix rencontres et n’a jamais marqué ni fait de passe décisive en 2022. Depuis le début de la saison 2023 (la saison se fait sur l’année civile au Brésil), c’est un peu mieux, sans être très glorieux. Il a été titularisé quatre fois sur sept possibles et a délivré deux passes décisives pour zéro but.

Le transfert le plus cher de Botafogo

Critiqué pour son manque de justesse dans le dernier geste lors de son passage à l’OM, au Brésil il a les mêmes défauts. Les dirigeants marseillais gardent un œil sur leur joueur pendant la suite de son aventure brésilienne et son temps de jeu décidera de son avenir. Prêté pour un an et demi, jusqu’à la fin de l’année 2023, l’option d’achat sera automatiquement levé s’il joue la moitié des minutes de son équipe, selon RMC Sport. Si toutes les conditions sont réunies, le prix pourra être de 8 millions d’euros. L’OM apparait sceptique sur son temps de jeu et les dirigeants feront le point un peu plus tard. Le club n’aurait cependant pas l’intention de le faire revenir à Marseille.

Si Botafogo lève l’option d’achat, l’ailier de 21 ans sera le transfert le plus cher de l’histoire du club. Cela semble peu probable que les brésiliens fassent le nécessaire pour le payer si cher, alors qu’il n’est même pas titulaire.

