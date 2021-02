AJ Auxerre – OM (0-2) : La réaction de Nasser Larguet

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’AJ Auxerre aujourd’hui à l’Abbé Deschamps sur un score de 2-0. Grâce à cette victoire, les hommes de Nasser Larguet se qualifient pour les 16es de finale de la Coupe de France…

L’Olympique de Marseille en déplacement sur la pelouse d’Auxerre a obtenu la qualification pour la suite de la Coupe de France. Grâce à des buts de Dario Benedetto et Ahmadou Bamba Dieng, ce dernier inscrit son premier but sous le maillot marseillais pour sa première apparition en pro. Nasser Larguet a réagit très content au micro de France 3 et n’oublie pas de féliciter ses joueurs.

La victoire est pour eux – nasser larguet

« Nous avons toujours de la crainte lors de ces rencontres particulièrement difficiles. Je suis content pour les joueurs car si nous perdons c’est de ma faute mais cette-fois la victoire c’est pour eux. » Nasser Larguet – Source : France 3 (10/02/2021)