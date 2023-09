Ajax – OM : Le groupe marseillais sans Marcelino

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM se déplace à Amsterdam pour y affronter l’Ajax demain pour ce premier match d’Europa League. Le groupe qui s’est envolé ce mercredi est presque au complet, seul Sarr, blessé, est absent.

Dans un contexte bien tendu, l’OM va devoir se reconcentrer sur le terrain. Si la direction s’est mise en retrait, Jean Pierre Papin va représenter le club, Marcelino et son staff ne sont pas là non plus et c’est Pancho Abardonado qui devrait assurer l’intérim sur le banc.

Gardiens ; López, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Gigot, Meïté, Balerdi, Lodi, Soglo

Milieux : Rongier, Veretout, Kondogbia, Ounahi, Nadir

Attaquants : Ndiaye, Mughe, Harit, Correa, Aubameyang, Vitinha

📝 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu pour le déplacement à Amsterdam ! ✈️#AJAOM pic.twitter.com/epfNJ8xqT4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 20, 2023

Malgré le contexte compliqué, une quinzaine de supporters de l’#OM est à Marignane pour encourager les joueurs avant leur départ pour Amsterdam #AjaxOM @OMLaProvence @laprovence pic.twitter.com/TI3So5DGby — Alexandre Jacquin (@AJac13) September 20, 2023