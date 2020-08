Ajroudi discute encore, la méthode Pablo Longoria et les plans d’AVB pour le mercato … Les 3 Infos OM de ce jeudi 12 août

Mohamed Ayachi Ajroudi discute encore, Pablo Longoria donne sa vision du recrutement, et AVB qui s’ouvre à des joueurs plus expérimentés. Voici les 3 infos de ce jeudi 13 août.

Même si Frank McCourt s’est déclaré « pas vendeur », Mohamed Ayachi Ajroudi persiste et signe. L’homme d’affaires tunisien a communiqué en ce sens !

Via un communiqué de la banque d’affaire Wingate, Mohamed Ayachi Ajroudi a confirmé que des échanges ont toujours lieu avec Frank McCourt concernant une éventuelle vente :

A LIRE AUSSI : Vente OM : Ajroudi fait une (dernière) offre ferme à McCourt et donne les détails financiers !

« NOUS CONTINUONS À DISCUTER, SANS PRESSION DES MÉDIAS NI DE QUICONQUE »

Nous continuons à discuter de manière professionnelle et confidentielle et sans pression ni de la presse ni de quiconque. Contrairement à une polémique médiatisée, la limitation temporelle de leur offre à M. Frank McCourt et du complément d’offre à l’attention de la mairie de Marseille (pour le stade Vélodrome, NDLR), ne sont pas un ultimatum au club, à ses actionnaires ou à la mairie de Marseille.

Il s’agit simplement du fait que nos clients sont conscients du temps nécessaire au travail restant à faire pour préparer le club à confronter ses prochaines échéances et challenges sportifs.

Banque d’affaire Wingate. Source : Communiqué officiel, 13/08

Mercato OM : PABLO LONGORIA DONNE SA VISION

Fraîchement nommé directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria a participé ce matin à sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction. L’Espagnol en a profité pour donner sa méthode de travail :

Contenter aNDRÉ VILLAS-BOAS, et s’appuyer sur la cellule de recrutement

A LIRE AUSSI : Balerdi, Gueye, Longoria, Villas-Boas, le rôle d’Aldridge Revivez la conférence de presse de l’Olympique de Marseille !

Et l’ancien responsable de Valence ne compte pas travailler seul. Il sera en lien continu avec André Villas-Boas et la cellule de recrutement du club :

« Je viens du monde du scouting, j’ai commencé par être recruteur avant d’être directeur. Je vais m’appuyer beaucoup sur la cellule de recrutement. Je veux donner de la continuité, mais aussi prendre des décisions pour évoluer. Si on veut être dans le top européen, il faut qu’on s’améliore dans le futur »

Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/08/2020)

Mercato om : avb s’ouvre à des profils plus expérimentés

André Villas-Boas s’est exprimé en conférence de presse sur le mercato. Et contrairement à une idée reçue, le club ne ciblera pas que des jeunes !

Dans une situation financière compliquée, le club ne peut négliger aucune piste lors de ce mercato. C’est en substance le message d’André Villas-Boas en conférence de presse :

« ON CHERCHE DES JEUNES ET DES EXPÉRIMENTÉS ! »

« Pape Gueye, c’était plutôt pour renforcer l’effectif. Si quelqu’un part, il faut aller sur le mercato pour le remplacer. (…) Si on va prendre des joueurs expérimentés ou que des jeunes ? On cherche un peu les deux. C’est dû à la spécificité du mercato de cette année : on doit avoir plusieurs options. On a mis sur notre liste des noms et des profils variés. Plutôt des joueurs en fin de contrats ou en prêts. On a des préférences sur cette liste mais comme ce sont des joueurs connus et importants, on a de la concurrence pour les faire signer. On espère obtenir nos priorités. Mais ça peut durer jusque fin septembre après la trêve et les deux premiers matches officiels. L’équipe se porte bien, pour le moment il s’agit plutôt de la base de l’année dernière avec quelques renforts. Après les deux premiers matches, j’espère qu’on pourra y voir plus clair. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse