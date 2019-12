Ali Mohammed patient, désillusion pour McCourt, et la rumeur Higuain… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Ali Mohammed patient, mauvaise nouvelle pour McCourt, et la rumeur Gonzalo Higuain… Les 3 infos OM de ce mercredi !

OM : Ce jeune défenseur affirme sagement : » Je suis patient… Villas-Boas nous regarde! »

Même s’il n’a pas encore joué avec les pros, Abdallah Mohamed Abdallah est international avec la sélection des Comores. Dans un entretien accordé à la Provence il évoque sa situation dans le club olympien…

Abdallah Mohamed Abdallah a signé son contrat pro avec l’OM l’été dernier. Cependant le latéral droit de 20 ans doit faire avec la concurrence de Sakai et Sarr à ce poste, ce qui lui empêche pour le moment de disposer de temps de jeu en Ligue 1. Pour autant, le jeune défenseur patiente et profite de la sélection des Comores pour engranger de l’expérience…

Tout se passe bien, il y a des ouvertures pour les jeunes — Abdallah Mohamed Abdallah

« À l’OM, la concurrence est accrue, À mon poste aussi. Suis-je prêt ? Il faudra que je joue pour le savoir, mais je suis patient, je travaille. Tout se passe bien, il y a des ouvertures pour les jeunes, André Villas-Boas nous regarde. Aujourd’hui, il y a du monde devant moi, ça tourne bien, j’attends. Le coach observe les matches, il m’a même demandé les images contre le Togo car il ne les trouvait pas ! Il y a de plus en plus de jeunes, mais les cadres sont toujours là. Les parcours sont différents, ça me nourrit. Certains sont passés par des années de galère. Je me dis que je suis un privilégié de pouvoir m’entraîner avec de grands joueurs, comme Payet. (…) Tous les parcours sont atypiques. Mais si tu es déterminé, le foot ne s’arrête pas. » Abdallah Mohamed Abdallah – source : La Provence

Mauvaise nouvelle pour Franck McCourt dans du business hors OM…

Franck McCourt a déjà beaucoup investi à l’OM, pour autant l’homme d’affaires américain a aussi d’autres intérêts financiers en France. Le tribunal vient d’annuler l’attribution de son lot de plage à Pampelonne…

Le journal Var Matin rapporte l’information ce mercredi. Le tribunal administratif a remis en cause la procédure alors que le conseil municipal avait acté l’attribution de cette concession à l’épi Plage il y a 15 jours à la société de Franck McCourt. La mairie de Ramatuelle avait choisi le propriétaire de l’hôtel l’Épi Plage: Franck McCourt. Le tribunal a donc annulé cette décision…

A lire : FRANK MCCOURT RACHÈTE UNE PLAGE DE RAMATUELLE POUR 27M€

McCourt se voit annuler la concession de l’épi Plage

Les juges administratifs ont expliqué leur décision dixit Var Matin : « Le délai de 30 jours accordé aux candidats pour remettre une offre était manifestement insuffisant [contre 135 jours lors du précédent appel d’offres ] et constituait un manquement de la commune à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui a directement et gravement lésé la requérante puisqu’elle s’est trouvée dans la totale incapacité de remettre une offre conforme (la surface exploitable avait diminué des 3/4 entre les deux appels d’offres) aux documents de la consultation ». Simple contre-temps pour McCourt ?

Mercato : Une folle rumeur (en bois!) d’un interêt de l’OM pour Higuain !

Le mercato hivernal 2020 va bientôt débuter et les premières rumeurs de transferts sont déjà là. L’OM n’échappe pas à la grosse rumeur en bois du jour : Gonzalo Higuain…

Selon le média El Transigente, l’OM serait intéressé par Gonzalo Higuain. L’attaquant serait poussé vers la sortie du côté de la Juve et pourrait quitter l’Italie dès le mercato d’hiver. Selon le média argentin de la province de Salta, « l’attaquant est toujours pisté par des clubs anglais mais serait toujours dans le viseur du Paris Saint Germain et l’Olympique de Marseille… »

Higuain touche 7,5M€ net par an à la Juventus !

Cette rumeur est hautement improbable, car l’OM n’a pas d’argent et ne peut donc pas s’offrir le transfert et surtout l’énorme salaire de l’international argentin…