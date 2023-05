Allegri ne veut pas laisser sa place à Tudor, nombreux départs à venir et Milik vers la Lazio… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : Allegri ne veut pas quitter la Juve, plusieurs départs à venir et Milik finalement vers la Lazio ?

Allegri ne veut pas lâcher son poste

Interrogé samedi en conférence de presse sur son avenir à l’OM, Igor Tudor a encore refusé d’évoquer ce thème : « Mon dernier match à Marseille ? Sur ce sujet, j’avais déjà parlé, un petit peu, avant le match. Je n’ai rien d’autre à ajouter à propos de ça ». Alors que son nom est annoncé avec insistance du côté de la Juve, l’actuel coach du club italien Massimiliano Allegri, ne compte pas laisser sa place comme ça !

En effet, l’entraîneur transalpin du club de la Vieille Dame entend bien honoré son contrat jusqu’en 2025. Ce dernier ne compte pas démissionner et la Juve va réfléchir à deux fois avant de le limoger et donc de devoir lui payer 20M€ !

J’ai encore deux ans de contrat, et je m’engagerai jusqu’au bout

🇮🇹🎙 Massimiliano Allegri sera fixé sur son avenir le 5 juin#beinsports #interview pic.twitter.com/h8EikmKUgc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 27, 2023

Devant la presse, dans des propos rapportés par RMC Sport, Massimiliano Allegri a clairement fait savoir qu’il voulait continuer l’aventure Juventus. « J’ai encore deux ans de contrat, et je m’engagerai jusqu’au bout pour que la Juve puisse de nouveau être compétitive en championnat. La Juventus est en ce moment deuxième (sans les dix points de pénalité), un meilleur classement que la saison dernière, dans une saison où on a eu beaucoup de difficultés et des blessures, avec (Paul) Pogba qui n’a jamais joué et (Federico) Chiesa qui a repris après dix mois… On a fait une demi-finale de Ligue Europa, une demi-finale de Coupe d’Italie. » A rappelé le technicien italien, il a ensuite précisé, « on discutera de la saison prochaine le 5 juin, on ressortira plus fort des choses négatives de cette saison. Se qualifier pour l’Europe avec la pénalité serait une grande réussite, à nous d’avoir la force de surmonter cette période ».

Nombreux départs à venir ?

Pablo Longoria va devoir rapidement trancher concernant l’avenir d’Igor Tudor. Une fois la question de l’entraineur réglé, le président de l’OM va devoir reconstruire un effectif qui devrait perdre un partie de sa composition cet été…

En effet, plusieurs joueurs prêtés ne resteront pas, Bailly, Tavares, Blanco et Kaboré ne devraient plus être là la saison prochaine. Un doute existe aussi concernant deux joueurs importants et exemplaires, Kolasinac et Sanchez tous les deux en fin de contrat cet été. Dimitri Payet dispose encore d’une année de contrat mais on imagine mal le meneur de jeu revivre une saison dans la peau du remplaçant de luxe. En plus de ces 7 départs possibles, le club olympiens pourrait enregistrer les transferts de 3 habituels titulaires !

Plus de Guendouzi, Balerdi et Under sur la pelouse de Vel la saison prochaine ?

Certains joueurs ne refouleront plus la pelouse du Vélodrome https://t.co/taYmJmZkol — Foot Mercato (@footmercato) May 28, 2023

Régulièrement aligné dans le onze de départ malgré des prestations inégales, Léonardo Balerdi est un des joueurs bakables qui pourrait être vendu cet été. L’Ajax aurait déjà pris contact avec l’OM cet hiver. Le gros transfert estival pourrait être celui de Mattéo Guendouzi. Après deux saison à Marseille, l’international français pourrait retourner en Premier League, FootMercato rappelle qu’Aston Villa est toujours en pole position. Autre titulaire, Cengiz Ünder pourrait lui aussi être cédé si une belle offre arrive. Bref l’effectif va être remanié en profondeur une nouvelle fois et un peu moins d’une dizaine d’éléments pourraient être recrutés pour compenser tous ces départs !

La Lazio de Sarri veut Milik ?

Arek Milik semble avoir satisfait la direction de la Juve, pour autant le joueur ne devrait pas rester et ne reviendra certainement pas à Marseille. Selon le site calciomercato.com, si l’ancien buteur du Napoli veut rester à la Juve , le club ne semble pas prêt à régler les 7 millions plus 2 de bonus payables en trois ans. Cependant, Milik disposerait d’une autre possibilité en Serie A, en effet, la Lazio et surtout son ancien coach Maurizio Sarri aimerait le recruter. Et si l’OM faisait monter les enchères ?

🔵 La Lazio se ha interesado por Arkadiusz Milik. Sarri lo quiere. Pero todo depende de la Juventus: tienen una opción de compra de 7M que apuntaban a ejercer. [Corriere dello Sport] pic.twitter.com/BDwYgfjV2q — Soy Calcio (@SoyCalcio_) May 28, 2023

Son aventure à la Juve

Dès son arrivée, Allegri s’était félicité de ce recrutement. « Je suis vraiment heureux pour Milik. C’est une arrivée importante. C’est un joueur avec des statistiques impressionnantes, qui peut faire progresser nos attaquants. À mon avis, compte tenu de son style de jeu, il peut aussi jouer avec Vlahovic« , déclarait le coach italien à l’Equipe, le 26 août 2022. Malgré quelques blessures, le Polonais est un élément majeur de la Juventus, avec 31 matchs disputés, toutes compétitions confondues et 8 buts marqués. Si les bianconeris souhaitaient initialement lever l’option d’achat, le site calciomercato.com affirme que les Turinois ont repoussé la date de l’achat de Milik au 30 avril. Les dirigeants de la Veille Dame voudraient se laisser le temps de la réflexion. Affaire à suivre…