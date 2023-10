Almeyda annonce la couleur, hommage à Vitinha et énorme pression sur Lyon… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Almeyda annonce que l’AEK ne va rien lâcher, Clauss rend hommage à Vitinha, et Grosso a la pression avant OM vs OL !

Almeyda : « On reste dans la course, rien n’est fait et on est prêts à se battre »

En conférence de presse d’après match, l’entraîneur de l’AEK Athènes, Matias Almeyda est revenu sur la défaite de son équipe face à l’OM. Il évoque le scenario du match et prépare le match retour !

Matias Almeyda s’est exprimé en conférence de presse d’après match. « Je veux analyser le match plus que l’arbitrage, même si les faits de jeu ont changé la partie. Je garde les premières minutes de la deuxième période, qui ont été très bonnes. L’OM ne nous était pas vraiment supérieur et le match était sous contrôle. Mais après le premier penalty, le match a changé. Le deuxième a ensuite mis fin au match. Il faut continuer, féliciter l’adversaire. Nous sommes une équipe, les erreurs arrivent et concernent toute l’équipe. On reste dans la course, rien n’est fait et on est prêts à se battre. »

L’OM ne nous était pas vraiment supérieur et le match était sous contrôle

Gennaro Gattuso est revenu sur l’ambiance au stade vélodrome avec un tifo exceptionnel virage sud et un nouveau record d’affluence pour un match européen à Marseille.

« On va peut-être dire que je fais un peu le saint, mais dans ce monde dans lequel on vit, ce sont des images qu’on devrait voir plus souvent. Ca fait deux ans qu’on voit, qu’on entend des choses très dures, donc voilà, ce genre de belles actions, quand on voit que tous les jours on parle de guerre, ça fait deux ans qu’on voit, qu’on entend des choses très dures, donc voilà, cette amitié ou ce jumelage entre les clubs, je pense que c’est quelque chose qui devrait être plus fréquent et qui apporte de l’enthousiasme et une cohésion aussi dans le monde du football.(…) L’ambiance était incroyable. Un stade comme ça, c’est une valeur ajoutée. Je leur ai rappelé qu’il faut être fier d’avoir fait ce record de spectateurs ce soir, » a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM, Genarro Gattuso au terme de la rencontre.

Clauss rend hommage à Vitinha !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face à l’AEK Athènes lors de la 3e journée de Ligue Europa. Les Olympiens, en supériorité numérique lors de la dernière demi-heure, occupent la tête de leur groupe. En zone mixte, Jonathan Clauss est revenu sur la victoire de son équipe, rendant au passage un bel hommage à son coéquipier Vitinha.

En supériorité numérique lors de la dernière demi-heure, l’OM a décroché sa première victoire de la saison en Ligue Europa face à l’AEK Athènes (3-1). En zone mixte, Jonathan Clauss est revenu sur la victoire de son équipe, rendant au passage un bel hommage à son coéquipier Vitinha.

« On a su réagir malgré les creux dans le match. Vitinha est un mec droit qui bosse énormément »

« Il faut concrétiser les bonnes performances par des victoires. On avait besoin de vite relever la tête après Nice, c’est ce qu’on a fait de la plus belle des manières ce soir, a constaté le latéral marseillais. Comment expliquer l’égalisation ? C’est difficile. C’est souvent le cas je trouve. On a du mal à se remettre dedans en seconde période, on perd le rythme qu’on met en première période et il y a un peu des creux dans un match. Mais celui-là, je trouve qu’il est un peu plus flagrant, il va falloir discuter pour comprendre ce qu’il se passe. Mais on a su réagir« , a-t-il affirmé.

Clauss a également pris la défense de Vitinha, en lui accordant toute sa confiance: « Personne ne doute de lui, en tout cas pas nous. S’il est en manque de confiance, c’est peut-être aussi parce que les médias le disent. C’est un mec droit, il sait ce qu’il doit faire, il bosse énormément, il ne compte pas ses efforts. Aujourd’hui il est récompensé, c’est tant mieux pour lui et pour nous. »

Ultimatum pour Grosso ?

Arrivé il y a quelques semaines sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso serait déjà menacé. L’entraîneur italien aurait deux matchs pour retourner la situation, dont celui face à l’Olympique de Marseille ce dimanche. En cas de nouvelles contre-performances, le club rhodanien devrait une nouvelle fois opérer des changements.

Libre depuis son départ de Frosinone cet été, Fabio Grosso a remplacé Laurent Blanc sur le banc de l’OL. Une arrivée anecdotique tant les prestations des Gones sont soporifiques. Avec 3 défaites et 1 nul en quatre rencontres disputées, son équipe n’a toujours pas remporté le moindre match et occupe une inquiétante dernière place. Les problèmes se succèdent également en interne. Selon RMC Sport, par l’intermédiaire du consultant Jérôme Rothen, les lyonnais ont exprimés tout leur dépit envers le technicien italien après la défaite face à Clermont (1-2). Face à ses révélations, le champion du monde 2006 a cherché la taupe du vestiaire, annulant même la séance d’entraînement de ce lundi.

Marseille et Metz pour se sauver

Une situation intenable pour le coach de l’OL qui pourrait s’empirer dès dimanche avec le déplacement sur la pelouse de l’OM. D’après les informations du Progrès, Fabio Grosso n’a désormais plus que deux matchs pour redresser la barre et sauver sa tête. En cas de défaite ce week-end, son avenir sera plus que menacé.

Après Marseille, les Lyonnais affronteront Metz, un concurrent direct pour le maintien. Malgré la confiance de son président John Textor, qui vient d’écarter Vincent Ponsot de son poste de directeur du football, un autre résultat qu’une victoire devrait pousser l’Américain à réagir.