Alvaro vs Neymar : de nouvelles images saisies ?

La victoire de l’OM face au PSG semble passer au second plan suite à la polémique autour des accusations de Neymar. Selon BeIN SPORTS Arabic, de nouvelles images concernant les accusations de Neymar à l’encontre d’Alvaro ont été saisies.

Neymar est sorti fou furieux après son expulsion face à l’OM dimanche soir. Selon le Brésilien, il aurait subi des insultes à caractère raciste de la part d’Alvaro Gonzalez. Hier, la chaine Téléfoot (diffuseur du match) est sorti du silence. Elle indique « ne pas pouvoir aller dans le sens de Neymar » puisque rien a été trouvé, venant confirmer les propos du numéro 10 au PSG. Mais une nouvelle source pourrait venir tout changer dans le dossier…

BeIN SPORTS Arabic a des images

Selon la chaîne qatarie, des nouvelles images ont été enregistrées concernant la polémique du moment. Et elles viendraient appuyer les propos du Brésilien… Une information à prendre avec des pincettes pour le moment car rien de factuel n’a été dévoilé. Cependant, ces images seront sans doute transmises à la commission de discipline de la LFP, qui se penchera probablement sur l’affaire ce mercredi. À noter, le PSG soutient son joueur dans cette histoire et l’a confirmé via un communiqué hier. Même chose pour l’OM qui défend Alvaro coûte que coûte.