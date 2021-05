Amavi continue l’aventure, Thauvin aux Tigres, Adli, Almada, Milik… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine. Ce dimanche 09 mai au programme : Amavi continue l’aventure, Thauvin aux Tigres, Adli, Almada et Milik..

Mercato OM : Almada donne son accord, mais il reste un problème de taille…

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Thiago Almada aurait donné son accord au club selon le journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi. Toutefois Velez Sarsfield se montrerait exigeant financièrement…

Déjà approché cet hiver, le milieu de terrain de Velez Sarsfield Thiago Almada serait tombé d’accord avec l’Olympique de Marseille selon Mohamed Bouhafsi. Le journaliste de RMC Sport affirme également sur Twitter qu’une durée de 5 ans conviendrait aux deux parties.

Toutefois Bouhafsi nous apprend que le club argentin demanderait un montant trop élevé pour l’OM…

⚪️🔵 Info @RMCsport : Thiago Almada a donné son accord à l’#OM ! Un contrat de 5 ans. L’OM a démarre les discussions avec Velez. Problème le club argentin demande au moins 15M€ hors bonus à l’OM pour son espoir courtisé par plusieurs clubs. Longoria a 3 autres pistes dont Adli. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 8, 2021

velez réclame 15M€ hors bonus pour almada ?

En effet selon les informations de Mohamed Bouhafsi, Velez Sarsfield demanderait pas moins de 15 millions d’euros hors bonus pour céder leur milieu de terrain prometteur. Un montant qui refroidirait les ardeurs de Longoria. Mais les négociations ne font que commencer…

«Thiago Almada a donné son accord à l’OM ! Un contrat de 5 ans. L’OM a démarre les discussions avec Velez. Problème le club argentin demande au moins 15M€ hors bonus à l’OM pour son espoir courtisé par plusieurs clubs. Longoria a 3 autres pistes dont Adli» Mohamed Bouhafsi – Source : Twitter (08/05/2021)

Mercato OM : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Adli ?

Alors que Thiago Almada aurait donné son accord pour rejoindre l’Olympique de Marseille, RMC Sport nous apprend que le jeune toulousain Amine Adli n’aurait pas donné le sien pour rallier l’OM…

Si la piste menant à Thiago Almada, jeune milieu de terrain prometteur argentin évoluant à Velez Sarsfield, semble s’éclaircir, celle d’Amine Adli est encore incertaine. Courtisé par les dirigeants de l’Olympique de Marseille depuis le dernier mercato hivernal, le journal l’Equipe nous apprenait hier qu’il y avait « un accord de principe entre le joueur et l’OM« . Toutefois RMC Sport nous informe aujourd’hui que le jeune joueur toulousain n’aurait pas encore décidé pour son avenir.

aucun accord entre l’om et adli ?

En effet selon les informations de RMC Sport, aucun accord n’aurait été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Amine Adli. L’une des raisons avancée par le media est la concurrence des prétendants autour de lui. Le jeune joueur du TFC serait également sur les tablettes de l’OGC Nice et du LOSC. De quoi faire monter les enchères pour le TFC.

la stat : 8

Amine Adli a inscrit 8 buts cette saison en Ligue 2, et délivré 6 passes décisives en 31 matchs joués.

Mercato OM : Officiel, Thauvin rejoindra Gignac la saison prochaine !

C’était annoncé depuis quelques jours, c’est maintenant officiel, Florian Thauvin a décidé de s’engager avec les Tigres, club mexicain dans lequel évolue André Pierre Gignac.

Libre en juin prochain, Florian Thauvin a donc décliné la proposition de prolongation de contrat de 5 ans faite par Pablo Longoria, il vient d’annoncer son choix de rejoindre les Tigres et le championnat lexicain. Un contrat de estimé à 25M€ net sur 5 années de contrat.

Perfil Tigre es creer que siempre es posible … Vamos tigres 🐯 @TigresOficial 💛💙 pic.twitter.com/apOq1q8lbu — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 7, 2021

L’OM AVAIT FAIT UNE BELLE OFFRE

Dans les colonnes du journal l’Equipe ce matin on apprend que Florian Thauvin pourrait prendre et annoncer sa décision finale dans les prochaines heures, avant le match contre Saint Etienne dimanche (13h). On apprend également que le président olympien Pablo Longoria lui avait proposé en avril une généreuse prolongation de contrat de 5 saisons, assortie d’une augmentation de salaire (422 000 euros mensuels bruts actuellement)

« Par rapport à ce que propose l’OM, l’offre des Tigres est au moins supérieure de 5 Millions nets environ sur les 5 années de contrat. L’OM lui offrirait plutôt un salaire de 3 millions d’euros nets annuel (soit environ 450 000 euros bruts mensuels). L’OM lui offrait donc une augmentation de salaire. C’était quand même un investissement conséquent de la par du club marseillais. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille

C’EST À THAUVIN DE PARLER — JORGE SAMPAOLI

« J’ai parlé avec Flo aujourd’hui, il m’a parlé de cette possibilité, c’est à lui de parler. C’est un pilier de l’effectif, il le sait mais parfois les coach ne contrôlent pas tout. Don si Flo décide de partir, ce sera un joueur avec qui j’aurais apprécié travailler, un grand professionnel. Je n’essaierai pas de le convaincre de rester. Peut être a-t-il envie de découvrir un autre football, il y a aussi des questions financières. La décision appartient au joueur. S’il décide de rester il appartient à un projet clair. On serait ravi qu’il reste, mais encore une fois quand une décision est prise, elle est prise, et qui sommes nous pour tenter d’influencer son choix ? » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (0705/2021)

Mercato OM : Officiel pour Amavi !

C’était annoncé, c’est officiel, Jordan Amavi a signé un nouveau contrat de 4 ans avec l’OM. L’OM vient de publier l’information via ses comptes officiels.

4 ans de plus pour Amavi !

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤝🖋@JordanAmavi a paraphé un nouveau contrat de 4 ans et prolonge son aventure Olympienne 🔵⚪️ pic.twitter.com/hi9ULIM9rJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 7, 2021

Mercato OM : Une bonne nouvelle pour Longoria avec Milik?

L’Equipe et RMC s’accordent à dire qu’Arek Milik se sent bien à Marseille et qu’il pourrait en effet rester s’il en a envie… Cependant, les offres pourraient lui faire tourner la tête.

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Arek Milik est très apprécié des supporters. L’international polonais, venu se refaire un nom en Ligue 1 après avoir passé une saison mis à l’écart par le Napoli, aurait vraiment envie d’aider l’OM à aller en Europa League et serait heureux à Marseille selon les informations de Mohamed Bouhafsi.

« Là aussi c’est trop tôt. Franchement des échanges que j’ai avec l’entourage de Milik on sent qu’il est vraiment heureux à Marseille. Y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de l’acheter et lui donner son salaire. Il a vraiment envie d’emmener Marseille en Europa league » Mohamed Bouhafsi, RMC – Source : Twitter (08/05/21)

Là aussi c’est trop tôt. Franchement des échanges que j’ai avec l’entourage de Milik on sent qu’il est vraiment heureux à Marseille. Y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de l’acheter et lui donner son salaire. Il a vraiment envie d’emmener marseille en europa league. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 8, 2021

Je n’ai jamais dit que je voulais quitter l’OM. Je suis très heureux ici — mILIK

Le journal L’Equipe, qui a consacré un article sur le mercato marseillais, a également eu des échos sur le dossier Arek Milik. Le quotidien sportif affirme que les discussions entre l’OM et l’entourage du Polonais tournaient autour de l’avenir lorsqu’il est arrivé en janvier… Un signe de sa volonté de s’inscrire dans la durée?

L’OM ne devrait pas le retenir s’il obtient une offre intéressante. En somme, la balle est dans le cas de l’attaquant qui martèle qu’il est heureux à Marseille. A voir s’il cède aux sirènes italienne puisque plusieurs médias affirment qu’il existerait déjà un accord avec le club afin qu’il puisse rejoindre la Serie A et la Juventus serait intéressé… Concernant un probable transfert dès cet été, Arek Milik a été cash au micro de Canal + le 30 avril dernier.

« Un départ cet été ? Ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter l’OM. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je suis très heureux ici. Je me sens bien ici. Marseille m’a donné ma chance dans un moment difficile. J’ai vraiment apprécié. Je joue, je marque » Arek Milik – Source : Canal + (30/04/21)