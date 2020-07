Amical : Les images du très beau but de Chabrolle sur un caviar de Gueye !

L’Olympique de Marseille mène quatre buts à un face au SV Heimstetten. Marley Aké s’est illustré en première mi-temps marquant deux buts et touchant le poteau une fois mais c’est Kamara qui est l’auteur du coup d’éclat de ces quarante cinq premières minutes avec un but magnifique. Enfin s’il a fait exprès… En seconde période, Chabrolle a fait taire les critiques en marquant un très joli but sur un caviar de la recrue Pape Gueye.

Retrouvez les buts dans les tweets plus bas.