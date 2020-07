Amical : L’OM gagne 5 – 1 ! Revoyez tous les buts marseillais !

L’Olympique de Marseille affrontait cet après-midi, le club de L3 autrichienne, Pinzgau. Les hommes de Villas-Boas se sont imposés cinq buts à un. Le premier but a été inscrit par Pape Gueye, le second par Alvaro. Au retour des vestiaires, les Olympiens ont rapidement ajouté deux buts supplémentaires par l’intermédiaire de Payet et Sanson avant que Germain n’alourdisse encore un peu plus l’addition. Retrouvez les images dans les tweets plus bas.

3-0 pour l’OM

But de Payet passe de Germain

😉 @Jauffrey13 😂 pic.twitter.com/d5GicOAx2S — 𝕂𝕒𝕚 ➊➒➐➊⚪Ⓜ️💙🇩🇪 (@kai57250) July 19, 2020