Angers – OM : Djellit réclame une sanction forte concernant les supporters…

L’Olympique de Marseille n’a ramené qu’un point de son déplacement à Angers (0-0) à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. C’est la première fois de la saison que les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas marqué de but toutes compétitions confondues. Pour Nabil Djellit, les marseillais ont raté une belle occasion.

De plus, le journaliste de France Football estime qu’il faut geler les déplacements de supporters car pour lui ça va mal finir…

Les supporters sont en train de flinguer la L1…

« L’OM a raté le coche avec 2 face à face perdus par Henrique et Dieng. Il y avait la place pour prendre les 3 pts. (…) Faut geler les déplacements des groupes de supporters. Ça va mal finir… Ils sont en train de flinguer la L1, pourtant rarement aussi excitante sur le terrain. » Nabil Djellit – source : Twitter (22/09/2021)

Voici la réaction de Boubacar Kamara au micro de Prime Vidéo au terme du match nul concédé par l’OM face à Angers (0-0) à l’occasion de la septième journée de Ligue 1.

« J’ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l’année dernière en un peu moins forte. On verra demain avec le club ce qu’il en est. (…) Oui c’est un coup d’arrêt car on était sur une bonne lancée. On a quand même eu deux belles occasion, à nous de nous re-concentrer pour dimanche avec un match important au vélodrome » Boubacar Kamara : Source Prime Vidéo (22/09/2021)