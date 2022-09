OM : Déjà un casse-tête pour Tudor face à Angers ?

Après avoir reçu un nouvel avertissement ce dimanche contre Rennes, Nuno Tavares sera suspendu pour le déplacement à Angers, après la trêve internationale.

Averti par monsieur Bastien ce samedi contre Rennes (1-1), Nuno Tavares ne participera pas au prochain match de l’OM en Ligue 1. Les Olympiens qui se déplaceront à Angers, le 30 septembre dans le cadre de la 9ème journée de ligue 1, devront faire sans le latéral gauche Portugais qui a reçu son troisième avertissement depuis le début du championnat. Igor Tudor ne dispose pas d’autre spécialiste du poste de piston gauche dans son effectif. Si Sead Kolasinac a souvent évolué dans cette position à Arsenal, il se montre plus à l’aise depuis le début de la saison au sein de la défense à trois. L’entraîneur Croate pourrait choisir d’aligner Jonathan Clauss sur le flanc gauche de la défense et de titulariser Issa Kaboré à sa place à droite (ou inversement). Un nouveau casse-tête en perspective pour Igor Tudor …

« Avec mes agents on a toujours voulu une option d’achat mais… »

Auteur de trois buts en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Nuno Tavares réalise des débuts prometteurs avec le club phocéen. Le défenseur Portugais s’est une nouvelle fois montré très remuant contre Rennes ce dimanche au Stade Vélodrome(1-1). Le jeune défenseur de 22 ans avait expliqué sur RMC qu’il aurait préféré intégré qu’une option d’achat soit intégré à son prêt mais qu’il était néanmoins heureux et déterminé à réussir à Marseille.

« Avec mes agents on a toujours voulu une option d’achat mais Arsenal n’a pas voulu qu’il y en ait une. On voulait qu’il y en ai une. Mais ce n’est plus important, je suis à Marseille, et avec ou sans option je suis content. » Nuno Tavares – source : RMC (02/09/2022)