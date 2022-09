OM : Riolo point du doigt un problème majeur de l’effectif de Tudor

L’Olympique de Marseille n’a pas pu s’imposer face à Rennes (1-1) ce dimanche au Stade Vélodrome lors de la huitième journée de Ligue 1. Le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la prestation des marseillais dans l’émission l’After Foot.

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a évoqué le match nul de l’OM contre Rennes ce dimanche lors de la huitième journée de Ligue 1. Il pointe notamment du doigt un problème majeur dans l’effectif d’Igor Tudor : le manque de solutions offensives.

L’OM commence à vraiment manquer de solutions de rechange devant — Riolo

« On avait dit avant que la ligue des champions démarre que tout était parfait et qu’il devrait maintenant savoir gérer la fatigue et les matchs tous les deux jours plus l’attente qu’il va y avoir autour. Depuis que j’ai dit ça ils ont perdu leur deux matchs de Ligue des champions et en championnat pour la première fois je les ai senti vraiment en dedans. Attention néanmoins au final ils sont au dessus de Rennes, ils ont plus d’occasions. Il faut aussi dire que c’était un match vraiment moyen. L’OM aurait peut être pu gagner mais vraiment ce qui se dégage de cette équipe c’est de la fatigue. On s’aperçoit aussi que l’OM commence à vraiment manquer de solutions de rechange devant. Sanchez commence à piquer du nez. Payet n’est toujours pas titulaire. Il y a comme un coup d’arrêt on va voir si la trêve leur fait du bien. Il y a des joueurs qui baissent, comme Clauss qui en train de se banaliser » Daniel Riolo – RMC Sport (18/09/2022)

