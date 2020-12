Angers – OM : Les probables titulaires marseillais

L’OM va affronter le SCO Angers ce mercredi à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match ?

khaoui dans le couloir gauche ? CUISANCE OU STROOTMAN EN 8 ?

André Villas-Boas devra faire sans Morgan Sanson (ischio-jambiers), ni Jordan Amavi (mollet). Une incertitude existe toujours autour du cas Pape Gueye. Une décision du CNOSF pourrait entrainer la suspension du milieu de terrain pour ce déplacement à Angers. Dans ce cas le coach olympien devrait faire un choix entre Cuisance et Strootman au milieu. De plus, AVB devra trancher entre Khaoui et Nagatomo pour le couloir gauche…

Mandanda devrait avoir devant lui une charnière composée d’Alvaro et Caleta Car, Sakai devrait jouer à droite, Nagatomo est en balance avec Khaoui côté gauche. Au milieu, Kamara et Rongier devraient être accompagnés par Michael Cuisance ou Kevin Strootman si Pape Gueye est suspendu pour ce match. En attaque, le trio Payet, Benedetto et Thauvin devrait être aligné, reste à savoir comment…

UN ONZE EN 4-4-2 ?

MandandaSakai Alvaro Caleta Car Nagatomo (Khaoui)Rongier Kamara Gueye (Cuisance / Strootman)PayetThauvin Benedetto

UN ONZE EN 4-3-3 ?

MandandaSakai Alvaro Caleta Car Nagatomo (Khaoui)Rongier Kamara Cuisance (Cuisance / Strootman)Thauvin Benedetto Payet