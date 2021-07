Aouar en partance, retour de Tolisso à Lyon ? Accord de Ramos avec le PSG, Mbappé… Les infos mercato concurrents OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce samedi au programme : Aouar out, Tolisso in ? Accord Ramos-PSG, Mbappé sur le départ ?

Mercato concurrents OM: Deux géants anglais sur un milieu de terrain lyonnais ?

Lyon risque de perdre de nombreux joueurs phares de leur effectif, comme l’a annoncé Jean-Michel Aulas. L’un des plus grands espoirs lyonnais devrait quitter le club cet été et deux top clubs anglais sont sur sa piste.

Lyon aura sûrement un effectif à rebâtir cet été. Comme l’a annoncé Jean-Michel Aulas il y a désormais quelques semaines, certains joueurs ont demandé à quitter le Rhône lors de ce mercato estival et le président des Gones ne devrait pas les retenir. D’autant plus que pour la deuxième saison de suite, Lyon ne disputera pas la Ligue des Champions et connaît donc un manque financier qu’il faudra combler avec des ventes. Une des plus grosses valeurs marchandes du club ne manque d’ailleurs pas de prétendants.

Houssem Aouar au coeur d’une bataille londonienne ?

Arsenal et Tottenham se disputent Houssem Aouar. En effet, selon les informations du Daily Mirror, le milieu de terrain français serait très convoité par les deux équipes londoniennes. En quête de liquidité, Lyon pourrait céder son joueur contre une somme convaincante. Aouar est estimé à 42 millions d’euros par le site transfermarkt.

Mbappé ne veut pas prolonger au PSG !

Décidément, Kylian Mbappe est en pleine tourmente en ce moment. Après un euro raté, avec un pénalty manqué à la clé, le Français est dans l’oeil du cyclone. Son attitude agace, tout comme sa non prise de décision concernant son avenir dans le club de la capitale. Mais d’après RTL, et l’Equipe, il aurait pour l’instant décidé de ne pas prolonger son contrat qui expire en 2022. Même s’il ne souhaite pas absolument quitter le PSG la saison prochaine, il pourrait faire une dernière année chez les franciliens, et partir libre dans un an.

Mbappé a demandé à partir — Daniel Riolo

Au micro de RMC, pour qui il est consultant, Daniel Riolo avait livré une information des plus inattendues. En effet, selon lui, Kylian Mbappé aurait émis la volonté de quitter le Paris Saint-Germain dès cet été! On sait que le Real Madrid est le club dans lequel il a toujours souhaité évoluer mais, si jamais le PSG se décide à le lâcher, pas sûr que les Madrilènes aient les moyens de payer le transfert du jeune français.

« Je sais que Mbappé a demandé à partir. Mais c’est compliqué car il faut trouver un club qui a l’argent pour le payer. Il ne veut pas rester, car il ne croit pas au projet de Leonardo. » Daniel Riolo – Source: RMC Sports (21/06/2021)

Tolisso ne ferme pas la porte à un retour à Lyon…

Tout comme l’OM, Lyon ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors qu’il a quitté le club, Rudi Garcia n’a pas réussi à atteindre les objectifs fixés par Jean-Michel Aulas. L’institution de JMA, va donc devoir recruter pour être compétitif la saison prochaine. Un retour de Corentin Tolisso est évoqué, le principal concerné n’exclut pas cette possibilité. Joueur du Bayern Munich, il devrait quitter la Bavière la saison prochaine.

Un retour ? Dans la vie on ne sait jamais – Tolisso

« ’OL est un club que j’aime énormément. Un retour ? Dans la vie, on ne sait jamais. Peut-être qu’un jour je retournerais à Lyon, on verra ce que l’avenir nous réserve. Mais en tout cas, c’est un club que je suis, c’est mon club de cœur dans lequel j’ai commencé et que je supporte depuis que je suis petit. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, on verra bien » Corentin Tolisso – Source : Bein Sports

SERGIO RAMOS D’ACCORD AVEC PARIS

Paris démarre fort son mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum et en attendant celles de Gianluigi Donnarumma et d’Achraf Hakimi, le PSG est sur le point de réaliser un grand coup. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid où il a évolué 16 ans, Sergio Ramos ne compte pas arrêter sa carrière et cherche un nouveau challenge.

Comme l’a annoncé RMC Sport, l’ancien défenseur madrilène a trouvé un accord avec Paris pour un contrat de 2 ans. À en croire les derniers échos, il devrait rapidement passer sa visite médicale et s’engager avec le club de la capitale. Sky Germany annonce que sa visite médicale est programmée pour vendredi ou samedi. Dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Sergio Ramos sera en concurrence avec Marquinhos ainsi que Presnel Kimpembe. Malgré ses 35 ans, nul doute que l’Espagnol devrait prétendre à une place de titulaire dans le onze de départ parisien.