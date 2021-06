Mercato OM: Accord confirmé avec Guendouzi, négociations entamées avec Arsenal

L’accord entre l’Olympique de Marseille et Matteo Guendouzi est confirmé par les médias italiens. Le milieu de terrain d’Arsenal serait d’accord pour un contrat de 4 ans et n’attendrait plus que l’OM et les Gunners s’entendent sur le transfert.

Il pourrait être l’une des premières recrues de ce mercato estival marseillais! Il y a désormais quelques jours, l’Equipe annonçait un accord entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et Matteo Guendouzi, joueur appartenant à Arsenal. Cette information a été confirmée par le journaliste italien Nicolo Schira, qui annonce un accord sur un contrat de 4 ans, jusqu’à 2025 donc.

Toujours selon les informations de Nicolo Schira, le capitaine de l’Equipe de France espoir, blessé depuis plusieurs semaines, n’attendrait que l’accord entre l’Olympique de Marseille et son club Arsenal. Les Gunners devraient vendre Guendouzi, non-désiré par Mikel Arteta. Les discussions entre les deux clubs auraient d’ores et déjà débutées.

