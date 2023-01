Après Blanc, Haise, les éloges du coach de Lorient pour l’OM de Tudor !

Régis Le Bris effectue un travail admirable au FC Lorient malgré des moyens limités. Battus trois buts à un hier au Vélodrome par l’Olympique de Marseille, le coach des Merlus a expliqué en conférence de presse d’après-match tout le bien qu’il pensait de l’équipe de Tudor…

Ça nous donne par l’expérience la voie à suivre !

« Je suis un amoureux du foot, donc voir la manière dont ils jouent, cette maîtrise technique, cette qualité individuelle, cette puissance, leur mobilité, la qualité à la finition, leur capacité à nous étouffer rapidement… Tout est bien fait, cette équipe travaille bien. Elle a des joueurs de qualité, un staff et un coach qui managent le tout avec beaucoup de précision. À la fin, ça donne un niveau pour être troisième en Ligue 1 aujourd’hui. Et être tout à fait éligibles d’aller chercher plus haut, c’est tout le mal que je leur souhaite. Pour nous, c’est une référence, une jauge. Ça nous donne par l’expérience la voie à suivre. » Régis Le Bris – Source : Conférence de presse

À noter qu’avant lui, d’autres entraîneurs vaincus ou vainqueurs au Vélodrome n’avaient pas hésité eux aussi à reconnaître la qualité du travail de Tudor à l’OM cette saison. Retrouvez par exemple plus bas, les réactions de Franck Haise (Lens) et Laurent Blanc (Lyon).