Après Lyon, l’Espagne pour l’ancien coach star de l’OM Champions Project ?

Rudi Garcia était arrivé en grandes pompes en Octobre 2016 comme le coach du fameux (fumeux ?) OM Champions Project. L’entraîneur très apprécié par son président de l’époque, Jacques-Henri Eyraud, aura échoué à qualifier l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions malgré une belle épopée en Europa League en 2017/18. Il pourrait bientôt rebondir à l’étranger…

Son passage chez l’ennemi lyonnais (2019 – 2021) n’aura pas été couronné de succès. Depuis, l’ancien coach de la Roma, Lille ou du Mans était sans banc. Il pourrait éventuellement rebondir en Espagne, du côté de Bilbao.

Selon AS, il aurait en effet été contacté par la direction basque pour diriger l’Athletic Bilbao la saison prochaine. Il est l’un des pré-candidats.

Attention, je ne veux pas entraîneur que les grosses écuries — Garcia

« J’ai une préférence pour l’Angleterre et l’Espagne, mais je ne dis pas non à l’Allemagne, la France ou l’Italie. Attention, je ne veux pas entraîneur que les grosses écuries, mais si j’en prends une qui n’est pas programmée pour l’Europe, je préfère que ce soit à l’intersaison et non en cours de compétition, ce qui m’a été proposé. (…) Mais aujourd’hui, je veux retrouver un club dès la saison prochaine, car après quasiment douze mois d’arrêt, ça me démange. Je prends des cours d’anglais par correspondance depuis des mois, car on a toujours besoin de se perfectionner. Il faut rester actif. J’ai eu plusieurs propositions, mais la plus avancée, et qui a vraiment failli aller au bout, fut avec Manchester United. » Rudi Garcia – source : Le Figaro (15/03/2022)