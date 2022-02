OM: Kamara milieu de terrain, Rudi Garcia jubile !

Formé au poste de défenseur central, Bouba Kamara excelle au milieu de terrain. C’est Rudi Garcia qui avait tenté le coup lors de son passage à l’OM. Depuis le coach français est satisfait de l’évolution de son ancien joueur…

Elément incontournable au milieu de terrain, Bouba Kamara s’épanouit au poste de milieu de terrain. Il apporte un certain calme et une réelle stabilité devant la défense. Rudi Garcia, son entraineur de l’époque à l‘OM s’est satisfait de son choix payant de repositionner le natif de Marseille…

Ça me fait doucement rire aujourd’hui– Garcia

« Concernant Boubacar Kamara, beaucoup pensaient que j’avais tort de le mettre au milieu et cela me fait doucement rire aujourd’hui. Cela ne coûte rien de tester, si cela ne marche pas, tu arrêtes. Et cela peut changer une carrière. Cela dépend du joueur, s’il voit son intérêt, très vite, cela peut très bien se passer. S’il est en retenue, cela peut prendre plus de temps et mener à l’échec. » Rudi Garcia— Source: L’Equipe (26/02/22)

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du match retour contre Qarabag (16e de finale de la League Europa Conference) le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Boubakar Kamara a évoqué la pression qui est monté d’un cran après la défaite à domicile contre Clermont dimanche dernier.

« Cette défaite contre Clermont, ça arrive. Elle nous a fait mal, on avait besoin que les cadres parlent. On avait besoin de tout remettre à zéro pour bien repartir pour le sprint final. D’un point de vue personnel, je vais très bien. J’étais sur le banc par choix du coach. On a bien parlé, il faut repartir de l’avant et gagner demain. De la pression ? Quand on est à l’Olympique de Marseille, il y en a toujours. C’est vrai que cette élimination en Coupe de France nous a fait du mal. Cette coupe d’Europe peut nous permettre de gagner un titre et de faire plaisir aux supporters » Ce qu’on s’est dit après Clermont ? Les cadres ont parlé, ce qu’on s’est dit doit rester entre nous. » Boubacar Kamara – Source : Foofball Club de MarseilleA lire aussi : OM : « Il y a beaucoup de choses qui sortent du vestiaire ! »